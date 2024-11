Στη Λευκωσία η φιλανθρωπική εκδήλωση του Enavsma Foundation, «Μια ιστορία θα σου πω…» στο πλαίσιο του Access City Festival.

Ένας καμβάς από ιστορίες ζωής, που μίλησαν στην καρδιά, ενέπνευσαν, προβλημάτισαν και έδωσαν μηνύματα δύναμης σε όσους παραβρέθηκαν, ξετυλίχθηκε στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής εκδήλωσης «Μια ιστορία θα σου πω…» που διοργάνωσε τo Enavsma Foundation.

Σε ένα διαδραστικό δρώμενο για μικρούς και μεγάλους το Σάββατο 16 Νοεμβρίου από τις 11.00 μέχρι τις 14.00, οι εμβληματικοί χώροι της Λεβεντείου Πινακοθήκης γέμισαν με ανθρώπινες ιστορίες, παραμύθια και εικαστικές δραστηριότητες για παιδιά, σε ένα συγκλονιστικό «διάλογο» ανάμεσα στην τέχνη και τις προσωπικές ιστορίες των ομιλητών.

Στον πρώτο όροφο της Πινακοθήκης, ανάμεσα στα έργα της Συλλογής του Παρισιού, έντεκα ανθρώπινες ιστορίες του Human Talks Cyprus μοιράστηκαν κατ΄ ιδίαν την ιστορία τους με όσους θέλησαν να την ακούσουν. Πρόκειται για άτομα που κρύβουν μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία που τους κάνει ξεχωριστούς. Είτε λόγω της θρησκείας και της εθνικότητάς τους, είτε λόγω κάποιας αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού τους. Στόχος του προσωπικού αυτού διαλόγου, ήταν εξάλειψη κάθε προκατάληψης προς οποιαδήποτε ομάδα. Όλα τα άτομα συμμετείχαν εθελοντικά στην πρωτοβουλία του Human Talks Cyprus που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Παράλληλα το Αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης», γέμισε από θεατές που βρέθηκαν εκεί για να ακούσουν τις ιστορίες όσων ανθρώπων θέλησαν να τις μοιραστούν δημόσια. Άνθρωποι που βίωσαν ανατροπές, που έκαναν οι ίδιοι την ανατροπή, που διένυσαν τη δική τους δύσκολη πορεία, που έβαλαν σκοπό της ζωής τους να αλλάξουν την κοινωνία και να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο!

Οι δημιουργοί της εφαρμογής Ablebook Αντρέας Βασιλείου και Συμεών Στυλιανού αφηγήθηκαν την ιστορία τους, μίλησαν για την προσβασιμότητα και για τους στόχους τους. Ο Δρ. Αντώνης Αλεξόπουλος Πρόεδρος του ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ και Λέκτορας Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μοιράστηκε την εμπειρία του σε σχέση με τη μάχη του με την κατάθλιψη, αφιερωμένη στο φετινό Movember που αφορά τον ανδρικό καρκίνο και την ψυχική υγεία των ανδρών.

Η Σούλα Φιλίππου μια χαρισματική επαγγελματίας στην Παγκυπριακή Ασφαλιστική αποκάλυψε το δικό της Άγγελο στη γη. Μητέρα παιδιού με σύνδρομο Down, εξομολογήθηκε τη δύσκολη και γεμάτη ελπίδα διαδρομή της.

Ο γνωστός κωμικός και παρουσιαστής Λούης Πατσαλίδης, ήταν… κάποτε τραπεζικός υπάλληλος. Τόλμησε να κυνηγήσει το όνειρο του, πέτυχε και είχε πολλά μηνύματα να δώσει για όσους θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους.

Η υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας της Λεβεντείου Πινακοθήκης Ειρήνη Δράκου έθεσε το ερώτημα Ποιο Μουσείο; σκιαγραφόντας τη δεκάχρονη πορεία της πιο εμβληματικής Πινακοθήκης της Κύπρου αλλά και εκφράζοντας την ελπίδα της ότι η σχέση των Κυπρίων με τα μουσεία θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος & Ευημερίας των Ζώων, Δρ. Αντωνία Θεοδοσίου μοιράστηκε το όραμα της και έθεσε σημαντικά ερωτήματα για το περιβάλλον της χώρα μας και την προστασία των ζώων. Η Μέλπω Πιτταρά έδωσε μαθήματα δύναμης. Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθηγήτρια στη Mέση Εκπαίδευση, έμαθε να ζει με μια σπάνια γενετική ασθένεια και να απολαμβάνει το παρών. Ο Ρένος Ευαγγελάκης, βίωσε τον δικό του εφιάλτη. Ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα ανέτρεψε τα πάντα, ό,τι είχε ως «δεδομένο» και «αυτονόητο». Διέψευσε όμως κάθε ιατρικό «κανόνα», πίστεψε στον εαυτό του και σήμερα απολαμβάνει το νέο του εαυτό.

Πως είναι η ζωή ενός size 0; Η Μαίριλυν Ζαννέτου, σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση εξιστόρησε τη δική της διαδρομή και τη μάχη της με τις διατροφικές διαταραχές. Ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Φύλου, η Μαρία Αγγελή, δήλωσε φεμινίστρια και κατέγραψε όλα όσα απασχολούν τις σύγχρονες γυναίκες.

Όμορφες ιστορίες σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού και Νεανικού βιβλίου, άκουσαν και τα παιδιά που βρέθηκαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση «Μια ιστορία θα σου πω…» στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης COCO.

Τρεις παιδικοί συγγραφείς, η Σάντη Αντωνίου, η Ελένη Σβορώνου και η Μελίνα Καρεκλά, μάγεψαν τα παιδιά με τις ιστορίες τους, συνδυάζοντας την ανάγνωση των ιστοριών με παιγνίδι, αυτοσχεδιασμό, συγγραφή και εικαστικές δραστηριότητες.

Μέσα από το βιβλίο «Ollie and the Rescue of the Hummingbird» της Μελίνας Καρεκλά, με εικονογράφηση της Χριστίνας Καρεκλά τα παιδιά έμαθαν για μια νεαρή κουκουβάγια, τον Ollie, ο οποίος είχε μειωμένη όραση. Συζήτησαν για τα μηνύματα του βιβλίου και έφτιαξαν τη δική τους κουκουβάγια.

Οι σελίδες του βιβλίου της Ελένη Σβορώνου, «12 Μυθο-ιστορίες για την Κύπρο», έδωσαν στα παιδιά την ευκαιρία να ανοίξουν 12 κουτιά με στιγμιότυπα από το ταξίδι του νησιού στο χρόνο, να ακούσουν ιστορίες για δόγηδες, πειρατές, θεούς και ανθρώπους, να αυτοσχεδιάσουν και να γράψουν τη δική τους ιστοριούλα.

«Η Κλωστή της Υπομονής» της Σάντης Αντωνίου, με εικονογράφηση της Έλενας Τσιγαρίδου έκανε μαζί με τα παιδιά ένα δημιουργικό ταξίδι, παρέα με μια ατέρμονη κλωστή, μια βαλίτσα αθηενίτικα κεντήματα, ένα τρένο, ένα κορίτσι και 17 βήματα στις μύτες των ποδιών της.

Η φιλανθρωπική εκδήλωση «Μια ιστορία θα σου πω…» διηγήθηκε πολλές ιστορίες ζωής δίνοντας παράλληλα το έναυσμα στα νέα παιδιά της Κύπρου να γράψουν τη δική τους ιστορία μέσω της εκπαίδευσης. Αυτός ήταν άλλωστε και ο στόχος της εκδήλωσης. Να ενισχύσει τη φιλανθρωπική δράση του ENAVSMA FOUNDATION το οποίο έχει ως στόχο να δίνει σε όλο και περισσότερους Κύπριους νέους τη δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές, να ανοίξουν τα φτερά τους και να αποτελέσουν τους ηγέτες και πρωτοπόρους του αύριο. Το Enavsma από το 2018 μέχρι σήμερα έχει προσφέρει συνολικά 29 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στην Κύπρο και το εξωτερικό, πέραν των €185.000.

Μέγας Χορηγός: Ελληνική Τράπεζα

Χορηγοί: Καφεκοπτείο Γ. Χαραλάμπους, Ahmad Tea of London, Annabelle Hotel

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης: European University Cyprus

Υποστηρικτές: IPH Iakovos Photiades Group of Companies, S.T.C. Cyprofruits Citrus Trading Ltd, Aspris Quality Fruits & Vegetables, Alcon Professional Hygiene, G.TH. St Mountains Ltd, KLINETE, La Vinotheque Wine Cellar, Meat4Meat Ltd

Σε συνεργασία: Human Talks Cyprus, Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, Zest at Pinakothiki

Φιλοξενία: Λεβέντειος Πινακοθήκη

Χορηγοί Επικοινωνίας: Τηλεόραση SIGMA και Sigmalive

Διοργάνωση: Out of the Blue Creative Communications