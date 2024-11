Ο κος. Χριστόφορος Σουτζής ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Com SV Investments Ltd. Η νέα περιφερειακή ηγεσία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για καινοτομία στις τοπικές αγορές

Η Capital.com, η ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια πλατφόρμα συναλλαγών και fintech ομάδα, της οποίας ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2023, ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο μοντέλο περιφερειακής ηγεσίας υποστηρίζοντας εντονότερα την ταχεία ανάπτυξη και καινοτομία σε βασικές αγορές στις οποίες είναι ρυθμισμένη. Στο πρώτο τρίμηνο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχέδια για τη μετάβαση της Capital.com σε ένα μοντέλο επικεντρωμένο στις περιφέρειες. Κάθε δικαιοδοσία των λειτουργιών της Ομάδας θα επιβλέπεται από έναν αυτόνομο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αυτή η απόφαση ευθυγραμμίζεται με τη συνολική στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Capital.com, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ισχυρή διαχείριση κινδύνων και την συνέχιση των καινοτομιών σε όλες τις ρυθμιζόμενες και αδειοδοτημένες θυγατρικές της.

Με βάση αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προαγωγή του κου. Χριστόφορου Σουτζή, πρώην Επικεφαλή Λειτουργιών και Εκτελεστικού Διευθυντή, στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Capital Com SV Investments Limited (Capital.com Europe), με έδρα τη Λεμεσό, Κύπρος. Ο κος. Χριστόφορος Σουτζής είναι μέλος του εργατικού δυναμικού της εταιρείας εδώ και οκτώ χρόνια με την πιο πρόσφατη θέση του να είναι Επικεφαλής Λειτουργιών της Ομάδας.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Capital.com Europe, ο κος. Χριστόφορος Σουτζής θα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής επιχείρησης, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των καθημερινών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρής τήρησης όλων των νομικών, κανονιστικών και λειτουργικών προτύπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρέχει στρατηγικές οδηγίες και να διασφαλίζει τη συνοχή με τη μακροπρόθεσμη οραματική στρατηγική της Capital.com, που έχει στόχο να προσφέρει στους πελάτες μια καινοτόμα και τεχνολογικά προηγμένη πλατφόρμα συναλλαγών προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες, προτιμήσεις και τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αφοσιωμένης υπηρεσίας ως Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο και αργότερα ως Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος της Ομάδας, ο κος. Κυπριανός Ζουμίδου θα παραιτηθεί από τη θέση του. Ωστόσο, θα παραμείνει στην επιχείρηση και θα υποστηρίξει την εταιρεία σε στρατηγικά έργα, καθώς και θα βοηθήσει τη νέα διοίκηση να προσαρμοστεί στους ρόλους τους, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχία των μελλοντικών πρωτοβουλιών.

Ο κος. Χριστόφορος Σουτζής, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Capital.com Europe, δήλωσε: “Είναι τιμή μου να αναλάβω αυτόν τον νέο ρόλο στην Capital.com. Είμαι στην εταιρεία σχεδόν από την ίδρυσή της και έχω δει την εξέλιξή της να είναι συνεχώς σε άνοδο. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συμβάλω στην καθοδήγηση της εταιρείας στη νέα της φάση, καθώς συνεχίζουμε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία συναλλαγών στους πελάτες μας.”

Ο κος. Κυπριανός Ζουμίδου, απερχόμενος Παγκόσμιος Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: “Είμαι περήφανος για τον ρόλο που έχω διαδραματίσει ώστε η Capital.com να καταστεί μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες συναλλαγών στον κόσμο. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συμμετάσχω στην απίστευτη ανάπτυξη της εταιρείας και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα ηγετική ομάδα και δομή.”

Ως απόδειξη της εστίασής στην ανάπτυξη και την καινοτομία, η Capital.com ανέφερε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2024, με καθαρά έσοδα στην Ομάδα να αυξάνονται κατά 35% και νέους λογαριασμούς χρηστών να αυξάνονται κατά 63% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Κατά την ίδια περίοδο, οι όγκοι συναλλαγών έφτασαν τα 725 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο συνολικός αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε κατά 17% σε 728.

Ο κος. Χριστόφορος Σουτζής θα ενταχθεί στην περιφερειακή ηγετική ομάδα της Capital.com μαζί με τον κον. Rupert Osborne, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Capital Com UK Limited (Capital.com UK), τον κον.Tarik Chebib, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Capital Com MENA Securities Trading LLC (Capital Com MENA), και τον κον.Campbell MacPherson, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Capital Com Australia Pty Ltd (Capital Com Australia). Με αυτούς τους διορισμούς περιφερειακών Διευθύνοντων Συμβούλων, η Capital.com είναι πλήρως επανδρωμένη για να επιταχύνει την επέκτασή της σε κάθε αγορά.