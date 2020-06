Σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/6) στην περιοχή της Λεμεσού.

Σύμφωνα με το EMSC πιθανόν να πρόκειται για μικρής έντασης σεισμό, 4-5,5 Ρίχτερ.

Since the earthquake seems to be felt in a small area around Limassol, it is likely a small magnitude (M<4-4.5) local one. pic.twitter.com/rcAJhNxh7p