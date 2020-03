Κορωνοϊός: Διαπιστευμένοι οργανισμοί ή κέντρα στο εξωτερικό για εξετάσεις

Σε συνέχεια των σημερινών μέτρων που εξαγγέλθηκαν, το Υπουργείο Υγείας παραθέτει πιο κάτω κατάλογο με εγκεκριμένους διαπιστευμένους οργανισμούς στο εξωτερικό για την έκδοση του ιατρικού πιστοποιητικού, που απαιτείται για την είσοδο ταξιδιωτών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κατάλογος θα ανανεώνεται.

Medical University of Vienna, Βιέννη, Αυστρία

Sciensano, Βρυξέλλες, Βέλγιο,

National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Σόφια, Βουλγαρία,

University Hospital for Infectious Diseases Dr. Fran Mihaljevic´, Ζάγκρεπ, Κρατία,

Ostrava Institute of Public Health, Οστράβα, Τσεχία,

National Institute for Public Health, Πράγα, Τσεχία,

Statens Serum Institut, Κοπεγχάγη, Δανία,

Health Board Laboratory of Communicable Diseases, Ταλίν, Εσθονία,

University of Helsinki and HUSLAB, Ελσίνκι, Φιλανδία,

Finnish Institute for Health and Welfare, Ελσίνκι, Φιλανδία,

Aix Marseille University, Μαρσέιλ, Γαλλία,

Institute Pasteur, Παρίσι, Γαλλία,

Institut für Virologie, Marburg, Γερμανία,

Institute of Virology, Charite - Universitätsmedizin Berlin, Βερολίνο, Γερμανία,

Robert Koch Institute, Βερολίνο, Γερμανία,

Τμήμα Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα,

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Βουδαπέστη, Ουγγαρία,

Landspitali- National University Hospital, Ρείκιαβικ, Ισλανίδα,

National Virus Reference Laboratory-U.C.D., Δουβλίνο, Ιρλανίδα,

Istituto Superiore di Sanità, Ρώμη, Ιταλία,

Padova University Hospital, Padova, Ιταλία,

National Institute for Infectious Diseases Lazzaro Spallanzani IRCCS, Ρώμη, Ιταλία, A

medeo di Savoia Hospital, Τορίνο, Ιταλία,

Policlinico Militare “Celio” Roma, Ρώμη, Ιταλία,

National Microbiology Reference Laboratory- Riga East University, Ρίγα, Λετονία,

National Public Health Surveillance Laboratory, Βίλνιους, Λιθουανία,

Laboratoire National de Santé, Dudelange, Λουξεμβούργο,

Mater Dei Hospital, Μάλτα,

Norwegian Institute of Public Health, Όσλο, Νορβηγία,

Cantacuzino National Military-Medical Institute for Research and Development, Βουκουρέστι, Ρουμανία,

Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Pulawy, Πολωνία,

National Institute of Public Health-National Institute of Hygiene, Βαρσοβία, Πολωνία

National Institute of Health, Λισαβώνα, Πορτογαλία,

Public Health Authority of the Slovak Republic, Μπρατισλάβα, Σλοβακία,

University of Ljubljana, Ljubljana, Σλοβενία,

National Laboratory for Health, Environment and Food, Ljubljana, Σλοβενία,

Instituto de Salud Carlos III, Μαδρίτη, Ισπανία,

Hospital Clinic, Βαρκελώνη, Ισπανία,

Public Health Agency of Sweden, Solna, Σουηδία,

National Institute for Public Health and the Environment, Bilthoven, Ολλανδία,

Erasmus MC, Ρότερνταμ, Ολλανδία,

Public Health England, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο,

West of Scotland Specialist Virology Centre, Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο,

Public Health Wales, Κάρντιφ, Ηνωμένο Βασίλείο.