Ο γύρος της Κύπρου σε μια πεζοπορία

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30 π.μ. στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης (δίπλα από το ξενοδοχείο Lebay) ξεκινά για πρώτη φόρα, ένα ταξίδι 700 χιλιομέτρων για να καλύψει όλη την Κύπρο περιμετρικά με τα πόδια.

Η πεζοπορία έχει στόχο την αφύπνιση και εγρήγορση στο υπέρτατο αγαθό της υγείας, τόσο της σωματικής, όσο και της ψυχικής.

Με γνώμονα την πρόληψη στα θέματα υγείας και δράση προτού να είναι αργά, ο πεζοπόρος - εθελοντής Αλέξης Σοφοκλέους, 51 ετών, επιχειρεί την πεζοπορία γύρω από την Κύπρο, ακολουθώντας ένα «ζωντανό» όραμα όπου έβλεπε τον εαυτό του να περπατά την Κύπρο με την θάλασσα στα δεξιά του και την αίσθηση του ανέμου να τον «σπρώχνει» σε κάθε βήμα.

Την πορεία θα μεταδίδεται σε ζωντανό χρόνο μέσα από σύνδεσμο στο facebook στην επίσημη ιστοσελίδα «Βήμα-Βήμα την Κύπρο» και όποιος επιθυμεί θα μπορεί να την παρακολουθεί.

Ο τερματισμός της πεζοπορίας θα γίνει στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης (δίπλα από το ξενοδοχείο Lebay), Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020.

Χορηγοί:

Louis Hotels, Karas Tavern Protaras, Just Italian Protaras,

Petros Sports, Aphrodite Beach Hotel Akamas,

The Car Valeting Centre Co LTD, Kritikos Cash & Carry και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης.

Θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια τους στην πολύμηνη προετοιμασία στον ιατρό Δρ. Ανδρέα Τάνο, το Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου και τους εθελοντές που στηρίζουν την προσπάθεια.

Η όλη εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη