Νυστέρια στα έδρανα: «Πόλεμος» για τον Κοσμήτορα της Ιατρικής του Π.Κ

«Πόλεμος» ξέσπασε στα εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου και πιο συγκεκριμένα στην Ιατρική Σχολή του Τμήματος. Αφορμή στάθηκε μια ανώνυμη καταγγελία προς τον Γενικό Ελεγκτή σε σχέση με τους όρους εργασίας του Κοσμήτορα του Τμήματος, δρ.Γεράσιμου Φιλιππάτου.

Το θέμα δημοσίευσε ο κυριακάτικος Πολίτης όπου έκανε εκτενή αναφορά στα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε ο εσωτερικός ελεγκτής του Πανεπιστημίου. Προηγήθηκε διαβίβαση της καταγγελίας από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τον εσωτερικό ελεγκτή του Πανεπιστημίου, ο οποίος διεξήγαγε έρευνα. Στο δημοσίευμα μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά για τον χρόνο εργασίας του καθηγητή.

Για τα πρώτα τρία εξάμηνα ο διδικατικός χρόνος είναι συνολικά 3 ώρες διδασκαλίας και 208 ώρες κλινικής εποτείας αναφέρει το δημοσίευμα. Γίνεται μεταξύ άλλων αναφοριά στο θέμα των απολαβών του, στη νομιμότητα πρόσληψης και στο βιογραφικό του δρ.Φιλιππάτου.

Έντονος ήταν μέσω Twitter για το θέμα, ο τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. «Όταν ένα πανεπιστήμιο έχει Κοσμήτορα της Ιατρικής του Σχολής που ανήκει στην elite της παγκόσμιας καρδιολογίας, η ηγεσία του κάνει ότι μπορεί για να τον κρατήσει & όχι ότι μπορεί για να τον αντικαταστήσει με βολικούς φίλους. Να κρατάμε τους καλύτερους λέγεται αριστεία +αξιοκρατία», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ.Χριστοφίδης.

Το SigmaLive επικοινώνησε με τον κ.Χριστοφίδη ο οποίος τόνισε ότι ο δρ.Φιλιππάτος θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στον τομέα της καρδιολογίας και αποτελεί μεγάλη τιμή για το Πανεπιστήμιο.

Ο κ.Χριστοφίδης χαρακτήρισε ως «πλεκτάνη» την εν λόγω έρευνα αφού όπως είπε κάποιοι «θέλουν να βάλουν άλλο κοσμήτορα» και γι’ αυτό προφανώς γίνεται αυτό όλο. «Χάρη σε αυτόν στελεχώσαμε τη Σχολή», είπε ο κ.Χριστοφίδης στο SigmaLive, ενώ επανέλαβε όσα είπε απ’ την πρώτη στιγμή στο Twitter του, ότι δηλαδή, «Ο Καθηγητής Καρδιολογίας Γ. Φιλιππάτος αξιολογείται ως ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στον κόσμο (The World's Most Influential Scientific Minds 2017). Η Πολιτεία μετά από πιέσεις συνδικαλιστών, δεν του δίνει το δικαίωμα να εξασκεί το επάγγελμά του στο Γ.Νοσοκομείο Λευκωσίας».

Το who is who του δρ.Φιλιππάτου

(Όπως παρουσιάζεται στο βιογραφικό του, στην επίσημη σελίδα του Πανεπιστημίου)

Ο Γεράσιμος Φιλιππάτος είναι Κοσμήτορας και Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην Ελλάδα, και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του με άριστα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπαιδεύτηκε στην παθολογία, την καρδιολογία, την εντατική θεραπεία, την καρδιακή ανεπάρκεια και τη μεταμόσχευση καρδιάς στην Αθήνα, στο Σικάγο, ΗΠΑ καθώς και στο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, τ. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας, πρόεδρος του Clinical Section και της επιτροπής Οξείας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας καθώς και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Επείγουσα και Εντατική Καρδιολογία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Έχει διατελέσει International Governor του American College of Chest Physicians και συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος για την καρδιακή ανεπάρκεια και την επείγουσα καρδιολογία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και της επιτροπής κατευθυντήριων οδηγιών για την Καρδιακή Ανεπάρκεια του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας και της American Heart Association.

Έχοντας ως κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον την Καρδιακή Ανεπάρκεια, ο Καθηγητής Φιλιππάτος έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 450 άρθρα στο PubMed, 5 βιβλία και περισσότερα από 30 κεφάλαια βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου "Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια" στον Braunwald, και στο Oxford Desc Reference: Cardiology.

Είναι Associate Editor του European Heart Journal, του International Journal of Cardiology και βρίσκεται στη λίστα των Highly Cited Researchers του Thomson Reuters. Eπίτιμο μέλος πολλών εθνικών καρδιολογικών εταιρειών συμπεριλαμβανομένων Γαλλικής, Ρουμανικής και Ουγγρικής Καρδιολογικής Εταιρείας.