Πίσω στην αγκαλιά της κόρης του ο Αχμέτ-Επέστρεψε στην Κύπρο

Πίσω στην αγκαλιά της κόρη του, στην Κύπρο, επέστρεψε μετά από χρόνια, ο Σύρος πρόσφυγας, Αχμέρ που την ιστορία του είχε συγκινήσει, μετά την ανάδειξη της ιστορίας του από τη Διεθνής Αμνηστία και την εκστρατεία #BringAhmedHome.

Ο Σύρος υπήκοος Ahmed H. ανέμενε την άδεια των κυπριακών αρχών ώστε να επιστρέψει στην Κύπρο όπου ζούσε έως το 2015 και να επανενωθεί με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Amnesty Magyarország, «ο Αχμέτ μετά τις ευχές των παιδιών του επέστρεψε στην Κύπρο και στα παιδιά του, μετά από την άδικη φυλάκιση του στην Ουγγαρία. Ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων της κόρης του.

Amazing news! Ahmed's children got their wish and he has flown home to them in Cyprus after 4 years unfairly imprisoned in Hungary (not on wings, but by plane). Just in time for his daughter's birthday!



