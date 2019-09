Υπόθεση ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ: Τελικές αγορευσεις από συνηγόρους υπεράσπισης

Με τις τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης στην υπόθεση ΧΥΤΥ- ΧΥΤΑ Λευκωσίας συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η υπόθεση ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ Πάφου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 2ου κατηγορούμενου Μιχάλη Πάντη, δικηγόρος Κρις Τριανταφυλλίδης, ξεκινώντας την αγόρευση του έθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, την θέση ότι ο πελάτης του είναι αθώος αναφορικά με όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση αυτή σε σχέση με τον κατηγορούμενο 2 δεν περιλαμβάνει περίπλοκα νομικά ζητήματα και εν πολλοίς βασίζεται πάνω στην αξιολόγηση από το Δικαστήριο της μαρτυρίας, καθώς και αν αυτή δύναται να οδηγήσει σε πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ευρήματα, από πλευράς του Δικαστηρίου, ενοχής του 2ου κατηγορούμενου.

Η απάντηση, είπε ο κ. Τριανταφυλλίδης, είναι «απερίφραστα όχι» ενώ πρόσθεσε πως η μαρτυρία από πλευράς μαρτύρων της Κατηγορούσας Αρχής όχι μόνο δεν υποστηρίζει η μία την άλλη, αλλά την αντικρούει και διαψεύδει κατά τρόπο κατηγορηματικό και ουσιαστικό. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στους μάρτυρες Κοκότση και Κατρή, λέγοντας ότι η μαρτυρία του πρώτου δεν υποστηρίζεται από τον επίσης μάρτυρα κατηγορίας, Κατρή αλλά «αντιθέτως της αντικρούει και την διαψεύδει».

Στην αγόρευση του ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε εξάλλου πως η μαρτυρία Κοκότση, του κυριότερου μάρτυρα από πλευράς της Κατηγορούσας Αρχής, δεν είναι αξιόπιστη και με βάση αυτή δεν στοιχειοθετούνται τα συστατικά στοιχεία των αδικημάτων. Είπε ότι η μοναδική μαρτυρία που υπάρχει και εμπλέκει τον 2ο κατηγορούμενο είναι αυτή του Κοκότση, από την οποία, όπως είπε, δημιουργούνται τουλάχιστον αμφιβολίες, οι οποίες δεν έχουν «καλυφθεί» από καμία μαρτυρία, και συνακόλουθα δεν μπορούν να οδηγήσουν τον 2ο κατηγορούμενο σε καταδίκη.

Συγκεκριμένα ανέφερε πως το Δικαστήριο δεν μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπέρασμα εάν αυτά τα χρήματα δόθηκαν στον πελάτη του, ούτε ως δάνειο, πολύ περισσότερο ως μίζα. Είπε ακόμη πως πρέπει να αντιληφθεί η Αστυνομία, ότι ευθύνη της είναι να φανεί η αλήθεια στο Δικαστήριο, και να αποδοθεί δικαιοσύνη και όχι να προσπαθεί να πετύχει μια αδικαιολόγητη και λανθασμένη νομικά καταδίκη με παντελώς ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του τελούντα σε διαθεσιμότητα Οικονομικού Διευθυντή του Δήμου Πάφου και Οικονομικού Συμβούλου του ΧΥΤΑ Πάφου Δημήτρη Πατσαλίδη, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ανέφερε στην αγόρευση του πως δεν υπήρξε δίκαιη δίκη γιατί δεν έκανε διερεύνηση η Αστυνομία και ότι οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίες είπαν συντριπτικά ψεύδη τα οποία υπέδειξε στο Δικαστήριο. Ο κ. Αλεξάνδρου αναφέρθηκε σε «εκκωφαντικές και αγεφύρωτες αντιφάσεις» και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Αναφέρθηκε επίσης σε αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές που παρουσίασε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής.

Εξάλλου ο δικηγόρος Άθως Καναουρίδης, συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων Γεώργου Κουλλαπή, Νικόλα Κουλλαπή και της εταιρείας N. E. MIDORIACO LTD, κατέθεσε την αγόρευση του στο Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο όρισε την αυριανή ημέρα για συνέχιση της διαδικασίας, με την αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης εταιρείας, δικηγόρο Γιώργο Παπαιωάννου, του συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Δήμαρχου Λάρνακας Ανδρέα Λουρουτζιάτη, δικηγόρου Άνδρου Πελεκάνου και των υπόλοιπων συνηγόρων υπεράσπισης, ενώ σε χρονική περίοδο ενός μηνός αναμένεται να απαντήσει με την αγόρευση της η κατηγορούσα αρχή που εκπροσωπείται από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας Νίνο Κέκκο.

Οι κατηγορίες αφορούν αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους, πρόσωπα που κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Πάφου και Οικονομικός Σύμβουλος του ΧΥΤΑ Πάφου Δημήτρης Πατσαλίδης, δημόσιοι λειτουργοί στο Υπουργείο Εσωτερικών Μιχάλης Πάντης, Αντώνιος Κουρουζίδης και Γεώργιος Κουλλαπής, ο πρώην Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης, η υπεύθυνη εταιρεία Helector Cyprus Ltd καθ` όν χρόνο βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων της περιοχής της μείζονος Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου) και η κατασκευή υποδομής του συστήματος αποχέτευσης Λάρνακας (ΧΥΤΥ Κόσιης), (Helector Cyprus Ltd) και τέλος ο ιατρός Νικόλας Κουλλαπής και η εταιρεία του N. E. MIDORIACO LTD.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 83 κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας από δημόσιο αξιωματούχο, της αθέμιτης απόκτησης περιουσίας, της απόσπασης από δημόσιο λειτουργό, της κατάχρησης εξουσίας, της δωροληψίας και επίδειξης εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της αθέμιτης απόκτησης περιουσιακού οφέλους από λειτουργό του δημοσίου και της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.

Στην υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί μετά από παραδοχή οι Σάββας Βέργας με διετή φυλάκιση, Δημήτρης Γιαννακόπουλος 18 μήνες με αναστολή, Χριστάκης Πέτρου 10 μήνες με αναστολή, Ιμάντ Μπακλέ με 10 μήνες με αναστολή και ο Ευτύχιος Μαληκκίδης με δεκαπεντάμηνη φυλάκιση.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε όπως και ο διευθυντής της Θεοφάνης Λώλος, απαλλάχθηκαν από τις δύο κατηγορίες και αθωώθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Θεοφάνης Λώλος και η Enviroplan αντιμετώπιζαν από κοινού την κατηγορία που αφορά το αδίκημα της απάτης, ενώ η εταιρεία αντιμετώπιζε και την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση. Τις δύο αυτές κατηγορίες αντιμετώπιζε και η Helector Cyprus Ltd, κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση, η οποία επίσης αθωώθηκε και απαλλάχθηκε των κατηγοριών αυτών, ωστόσο κλήθηκε σε απολογία για όλες τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις οποίες αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον της.

Πηγή: ΚΥΠΕ