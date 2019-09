Οι ελιές που φύτεψαν Χριστόφιας-Ταλάτ 10 χρόνια μετά-To μήνυμα Σπέχαρ

Ειδική πινακίδα ανάμεσα στα δέντρα που φύτεψαν ο τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και ο τότε κατοχικός ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, στο χώρο του αεροδρομίου της Λευκωσίας όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ, τοποθετήθηκε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα ειρήνης.

Χριστόφιας και Ταλάτ, φύτεψαν τις δύο ελιές στις 15 Οκτωβρίου του 2009.

Όπως ανέφερε η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Ελίζπαμπεθ Σπέχαρ, το 2009 οι δύο ηγέτες φύτεψαν τις ελιές για να δείξουν την δέσμευσή του για Ειρήνη στην Κύπρο.

Έχω την τιμή, σημειώνει, να παρουσιάσω αυτή την πλάκα.

“In 2009 Greek Cypriot leader Dimitris Christofias & Turkish Cypriot leader Mehmet Ali Talat planted 2 olive trees @ UN Good Offices 2 show their commitment 2 peace in #Cyprus. Honoured to unveil plaque marking this important gesture on #PeaceDay." Elizabeth Spehar, SRSG/DSASG pic.twitter.com/2nuhQkjTZt