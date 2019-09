DailyMail: Όλα δείχνουν δολοφονία πίσω από τον θάνατο της 26χρονης Κύπριας

Ο θάνατος της 26χρονης Κύπριας, Ιόλης Χατζηλύρα διερευνάται ως ανθρωποκτονία, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής DailyMail.

Η άτυχη Ιόλη είχε εντοπιστεί νεκρή από υπαλλήλους του δήμου στον πάρκο Kalinga στην πόλη Brisbane το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή της υπόθεσης, Tim Trezise, από τις εξετάσεις φαίνεται ότι υπήρξε προσπάθεια να κρύψουν το σώμα της μέσα στους θάμνους.

Επίσης, δεν εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα, όπως το πορτοφόλι της, η ταυτότητα και το κινητό της τηλέφωνο, ενώ κάποια από τα ρούχα και κοσμήματά της είχαν αφαιρεθεί.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η αυτοψία τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Tim Trezise, «εάν αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για δολοφονία, τότε πρόκειται για το πιο ειδεχθές έγκλημα που θα μπορούσε να γίνει εναντίον μιας αθώας γυναίκας».

Ερωτήματα προκαλεί επίσης το τι έκανε η 26χρονη στο πάρκο την Τετάρτη, ενώ πιστεύεται ότι μάλλον το σώμα της βρισκόταν όλο το βράδυ εκεί. Κάποια από τα σκίτσα της εντοπίστηκαν κοντά στη σορό της.

Η αστυνομία εξετάζει εάν η Ιόλη δούλευε πάνω στα σκίτσα της λίγο πριν πεθάνει ή εάν έπεσαν στο έδαφος μετά το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο στο οποίο καλούν τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες για το περιστατικό:

Detectives are appealing for information as they investigate the death of Ioli Hadjilyra, who was found in Kalinga Park yesterday. pic.twitter.com/K3f9U2K5Jx