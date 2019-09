Θλίψη για τον θάνατο γνωστού δημοσιογράφου στην Κύπρο (pic)

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Χρίστου Χρυσάνθου την Τρίτη (3/9), σε ηλικία 68 ετών. Ο Χρυσάνθου καταλείπει δύο γιους και την αδερφή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Παροικιακή», ο 68χρονος είχε γεννηθεί στην Αμμόχωστο. Είχε φοιτήσει στο Α’ Γυμνάσιο Αμμοχώστου ενώ στην συνέχεια πήγε στο Λονδίνο, όπου σπούδασε δημοσιογραφία και γραφικές τέχνες.

Ο Χρυσάνθου είχε δουλέψει ως δημοσιογράφος και φωτογράφος για τις εφημερίδες Vema, Parikiaki και Nea, ενώ είχε δουλέψει ως ραδιοφωνικός παραγωγός στο London Greek Radio.

Είχε πάρει συνεντεύξεις από γνωστά πρόσωπα όπως: Muhammad Ali, Roger Moore, Omar Sharif, Vincent Price, Oliver Reed and Lee Marvin, Julie Andrews και Julie Christie, Bee Gees, Elton John, Rolling Stones, Cliff Richard, Marc Bolan, The Who, Beatle Ringo Starr, Art Garfunkel,David Essex, Mikis Theodorakis, Cat Stevens, Michael Jackson, Tom Jones, Demis Roussos, Diana Ross, David Bowie, George Michael, Nana Mouskouri, Neil Diamond καθώς και μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως τον δούκα του Εδιμβούργου και την πριγκίπισσα Άννα.

Έζησε στο Λος Άντζελες, Γαλλία και Ελλάδα πριν μετακομίσει στην Λεμεσό και άνοιξε το δικό του φωτογραφικό στούντιο.

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη (5/9) στην εκκλησία της Αγίας Φύλας, στην Λεμεσό.