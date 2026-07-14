Ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οδηγήθηκαν οι δύο Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι «συνελήφθησαν» από τις κατοχικές αρχές για «παράνομη είσοδο και παραβίαση στρατιωτικής ζώνης».

Σύμφωνα με Τ/κ ΜΜΕ, κατά τη διαδικασία, «αστυνομικός» κατέθεσε ότι στις 12 Ιουλίου 2026 οι δύο Ε/κ «εισήλθαν από τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος του Πύργου, χωρίς να υποβληθούν σε οποιονδήποτε έλεγχο διαβατηρίων ή διαδικασία μετανάστευσης».

Όπως ισχυρίστηκε η «αστυνομία», οι δύο επέβαιναν σε όχημα και με την ενέργειά τους παραβίασαν «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, «επιχείρησαν να εξέλθουν από τα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος Ζώδιας και συνελήφθησαν».

Η «αστυνομία» ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την υπόθεση, προσθέτοντας πως στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά.

Ο «δικαστής» έκανε δεκτό το αίτημα της «αστυνομίας» και διέταξε την κράτηση τους για δύο ημέρες.

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