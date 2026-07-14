Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ενώ σύντομα ο καιρός θα καθίσταται κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα παρατηρούνται στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.