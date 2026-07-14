Στον εντοπισμό 90 οικοδομών που εκτιμάται ότι αποτελούν τουρκοκυπριακές περιουσίες και εξετάζονται ως δυνητικά επικίνδυνες προχώρησε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τον εντοπισμό και τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ. 96).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού, έπειτα από εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την πόλη και επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκαν συνολικά 90 οικοδομές, οι οποίες εκτιμάται ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οι οικοδομές αυτές εξετάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούν τις προϋποθέσεις για να κηρυχθούν επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΟΑ Λάρνακας απέστειλε επίσημη επιστολή προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, διαβιβάζοντας αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες οικοδομές και ζητώντας να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για τουρκοκυπριακές περιουσίες που υπάγονται στη διαχείριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών και των γειτονικών περιουσιών, καλεί την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 1991 (Ν. 139/1991) και των σχετικών Κανονισμών.

Παράλληλα, ο ΕΟΑ Λάρνακας ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του με στόχο την προστασία των πολιτών, την πρόληψη κινδύνων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, συνεργαζόμενος στενά με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τις επικίνδυνες οικοδομές.

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