Σε συστάσεις προς το κοινό για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες προβαίνει το Υπουργείο Υγείας.

Το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου η λήψη μέτρων προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως όταν αυτές υπερβαίνουν τους 40°C.

Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας συστήνει στο κοινό να ενημερώνεται καθημερινά από το Τμήμα Μετεωρολογίας για τις προβλέψεις και τις επίσημες προειδοποιήσεις καύσωνα και να παραμένει, όσο είναι δυνατόν, σε δροσερούς, σκιερούς ή κλιματιζόμενους χώρους.

Συστήνει επίσης όπως το σπίτι παραμένει δροσερό χρησιμοποιώντας σκίαση, φυσικό αερισμό κατά τις βραδινές ώρες ή κλιματισμό όπου είναι διαθέσιμος, καθώς και την αποφυγή παρατεταμένης έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα μεταξύ 11:00 και 17:00.

Καλεί επίσης το κοινό να αποφεύγει την έντονη σωματική εργασία ή άσκηση κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας και να πίνει άφθονα υγρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και όταν δεν αισθάνεστε δίψα, εκτός εάν θεράπων ιατρός έχει δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Το κοινό προτρέπεται επίσης όπως αποφύγει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη και να προτιμά ελαφρά και συχνά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά.

Συστήνεται ακόμη να ντυνόμαστε ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικά υλικά, καθώς και η χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίοου καθώς και αντηλιακού. Επίσς να υπάρχει τακτική επικοινωνία με ηλικιωμένους συγγενείς, γείτονες ή άτομα που ζουν μόνα τους ή δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Οι πολίτες καλούνται να προστατεύουν τα βρέφη και τα μικρά παιδιά από τη ζέστη, ντύνοντάς τα με ελαφριά ρούχα και να μην αφήνουν ποτέ βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένο όχημα, ακόμη και για λίγα λεπτά.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τροφίμων κατά τη διάρκεια του καύσωνα το κοινό καλείται να τα διατηρεί στο ψυγείο στις κατάλληλες θερμοκρασίες, να αποφεύγει την κατανάλωση τροφίμων που έχουν παραμείνει εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα και να τειρεί αυστηρά τους κανόνες υγιεινής κατά την προετοιμασία, παρασκευή και αποθήκευση των τροφίμων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα πρώτα συμπτώματα θερμοπληξίας μπορεί να περιλαμβάνουν έντονο πονοκέφαλο, ξηροστομία και έντονη δίψα, αδυναμία ή έντονη κόπωση, ζάλη ή τάση λιποθυμίας, έντονη εφίδρωση με ψυχρό και υγρό δέρμα, ναυτία ή έμετο, ταχυπαλμία ή ταχύπνοια.

Σημειώνεται ότι η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Εάν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα θερμικής εξάντλησης πρέπει αμέσως να οδηγηθεί σε δροσερό ή σκιερό χώρο και να του παρασχεθεί νερό εφόσον το άτομο έχει τις αισθήσεις του.

Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, επιδεινώνονται ή υπάρχει υποψία θερμοπληξίας, το κοινό να καλεί αμέσως το 112 ή να υπάρχει επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό. "Μέχρι να φθάσει η ιατρική βοήθεια, συνεχίστε τις προσπάθειες ψύξης (μείωσης της θερμοκρασίας τους σώματος) του ατόμου", αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.

Η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά νότια και τα δυτικά λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα νότια, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη, ενώ στα υπόλοιπα παράλια θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, τις πρωινές ώρες θα παρατηρείται τοπική χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ενώ σύντομα ο καιρός θα καθίσταται κυρίως αίθριος. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα παρατηρούνται στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή.Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ