Ένα νέο μοντέλο συλλογικής διαβίωσης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που θα βασίζεται στην ανεξάρτητη κατοικία, την κοινωνική συναναστροφή και την αμοιβαία υποστήριξη, προωθεί η πρωτοβουλία «55 Σύν Πλήν Μαζί Κύπρος» με τη στήριξη του Frederick University.

Ο καθηγητής Πολεοδομίας στο Frederick University, Δρ Βύρων Ιωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», εξήγησε ότι η ιδέα δεν αφορά τη δημιουργία γηροκομείων, αλλά οικιστικών συγκροτημάτων όπου άτομα μεγαλύτερης ηλικίας θα μπορούν να ζουν αυτόνομα, διατηρώντας παράλληλα κοινόχρηστους χώρους και κοινές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την ομάδα πολιτών «55+ Συμβιώνουμε Μαζί Κύπρος», η οποία απευθύνθηκε στο πανεπιστήμιο ζητώντας επιστημονική στήριξη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει στους ηλικιωμένους να συγκατοικούν σε αξιοπρεπείς κατοικίες, με τις απαραίτητες υποδομές, αλλά και με δυνατότητες κοινωνικοποίησης, συντροφικότητας και ενεργού τρόπου ζωής.

Ο Δρ Ιωάννου σημείωσε ότι πολλοί ηλικιωμένοι ζουν μόνοι σε μεγάλες κατοικίες, αφού τα παιδιά τους έχουν πλέον φύγει από το σπίτι, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν στεγαστικά ή οικονομικά προβλήματα ή απλώς βιώνουν τη μοναξιά. Όπως είπε, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικά μοντέλα συγκατοίκησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ομάδας, είτε σε αστικά συγκροτήματα κατοικιών είτε σε αναπτύξεις στην ύπαιθρο.

Αναφερόμενος στον ρόλο του κράτους, υπογράμμισε ότι χρειάζεται να θεσμοθετηθεί το συγκεκριμένο μοντέλο κατοικίας και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, όπως χρηματοδοτήσεις, πολεοδομικές διευκολύνσεις ή ακόμη και παραχώρηση γης, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να συμμετάσχουν.

Όπως εξήγησε, η μετακίνηση ηλικιωμένων από μεγάλες κατοικίες σε σύγχρονες μονάδες συλλογικής διαβίωσης θα ωφελούσε τόσο τους ίδιους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους, όσο και την κοινωνία συνολικά, καθώς θα απελευθερώνονταν μεγάλες κατοικίες για άλλες οικογένειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκροτήματα αυτά θα μπορούσαν να διαθέτουν κοινόχρηστους κήπους, λαχανόκηπους, χώρους άθλησης και δραστηριοτήτων, λειτουργώντας με φιλοσοφία αντίστοιχη με εκείνη μιας φοιτητικής εστίας, όπου κάθε κάτοικος διατηρεί την ανεξαρτησία του αλλά απολαμβάνει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των μονάδων, ανέφερε ότι από τη μέχρι στιγμής διαβούλευση προκύπτει πως για τα κυπριακά δεδομένα ο ιδανικός αριθμός κυμαίνεται γύρω στα 20 με 25 άτομα, ενώ ως ανώτατο όριο θεωρούνται περίπου τα 50 άτομα, ώστε να διατηρείται η αίσθηση κοινότητας και προσωπικής επαφής.

Ο Δρ Ιωάννου αποκάλυψε ακόμη ότι η ομάδα βρίσκεται ήδη σε επαφές με δήμους που ενδιαφέρονται να στηρίξουν την ανάπτυξη τέτοιων συγκροτημάτων, ενώ, όπως είπε, στην πρόσφατη εκδήλωση συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπουργείο εμφανίζεται θετικό στην ενσωμάτωση σχετικών πολεοδομικών ρυθμίσεων στα νέα τοπικά σχέδια, ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία μονάδων συλλογικής διαβίωσης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας απαιτείται οργανωμένη κρατική στήριξη, καθώς εκτός από τη χρηματοδότηση, πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα ιδιοκτησίας, διαχείρισης, νομικού πλαισίου και πολεοδομικών κινήτρων.

Όπως αποκάλυψε, το ενδιαφέρον δεν προέρχεται μόνο από πολίτες, αλλά και από επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν στη συγκεκριμένη πρόταση μια νέα αγορά με προοπτικές ανάπτυξης. Ο ίδιος κάλεσε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να στηρίξουν την πρωτοβουλία μέσω της ομάδας «55+ Συμβιώνουμε Μαζί Κύπρος» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι όσο αυξάνεται η συμμετοχή των πολιτών, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιθανότητες να προχωρήσουν αντίστοιχα έργα στην Κύπρο.

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