Το νέο Σύστημα Νέας Γενιάς 112 (Next Generation NG112), το οποίο αναμένεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία σε 20 μήνες, θα επιτρέπει τη διαχείριση φωνητικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, εικόνας, βίντεο, δεδομένων τοποθεσίας και αυτόματων κλήσεων eCall από οχήματα, παρέχοντας στις υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης πληρέστερη και ταχύτερη πληροφόρηση σε κρίσιμα περιστατικά, όπου κάθε δευτερόλεπτο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως το εθνικό Κέντρο Λήψης Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης, εξυπηρετώντας το σύνολο των Υπηρεσιών Ανταπόκρισης της Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία Κύπρου, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, το Τμήμα Δασών, την Εθνική Φρουρά, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και την Πολιτική Άμυνα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, με την ευκαιρία της χθεσινής υπογραφής σύμβασης για την υλοποίηση του Συστήματος Νέας Γενιάς 112 με τη CYTA, o Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, ξεκαθάρισε ότι είναι δύο διαφορετικά συστήματα το CY-Alert και το 112. «Το ένα (112) επικοινωνούν οι πολίτες με τις κρατικές υπηρεσίες όταν θέλουν βοήθεια και το CY-Alert είναι το νέο σύστημα Δημόσιας Προειδοποίησης, που αναπτύχθηκε για την προειδοποίηση και την ενημέρωση του πληθυσμού», σημείωσε.

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι σήμερα λειτουργεί κανονικά το 112 κάτω από την Αστυνομία, αλλά η απόφαση του κράτους είναι να περιέλθει στην Πολιτική Άμυνα, για αυτό γίνονται αυτές οι διαδικασίες, προσθέτοντας ότι θα εγκατασταθεί νέος εξοπλισμός, ο οποίος θα έχει πολλές δυνατότητες και μια από αυτές, η οποία είναι και πολύ σημαντική, είναι η εικόνα που θα μεταδίδεται μέσω βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Είπε, παράλληλα, ότι με το νέο Σύστημα Νέας Γενιάς 112 η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών θα είναι ταχύτερη, πιο αποτελεσματική, θα επιτρέψει την ενιαία διαχείριση όλων των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των αρμόδιων υπηρεσιών και βελτιώνοντας τον χρόνο και την ποιότητα της ανταπόκρισής τους.

Ανέφερε, ακόμα, ότι θα διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λιασίδης είπε ότι είναι ένα ακόμη βήμα μπροστά στο υπάρχον σύστημα. «Υπάρχουν πολλά καινούργια χαρακτηριστικά, τα οποία το καταστούν πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση της πληροφορίας και την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών. Γενικά, πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ πιο καλό σύστημα από το υπάρχον», συμπλήρωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι η Πολιτική Άμυνα θα είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη να το χειρίζεται με τη συνεργασία και των άλλων Υπηρεσιών που εμπλέκονται.

Σε ερώτηση πότε θα τεθεί σε λειτουργία και θα περάσει στα χέρια της Πολιτικής Άμυνας το νέο σύστημα, ο κ. Λιασίδης είπε ότι η συμφωνία προβλέπει σε 20 μήνες να γίνει η εγκατάσταση και όταν ετοιμαστεί θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία, αλλά, όπως ανέφερε, θα λειτουργεί κανονικά το υπάρχον σύστημα μέχρις ότου εγκατασταθεί το καινούργιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, με την ευκαιρία της υπογραφής συμφωνίας, είπε ότι μετά την εφαρμογή του συστήματος CY-Alert, η αναβάθμιση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο σύγχρονη, αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Σημείωσε ότι με την ολοκλήρωση του NG112 η Κυπριακή Δημοκρατία θα διαθέτει ένα σύγχρονο, ενιαίο και ανθεκτικό σύστημα διαχείρισης κλήσεων έκτακτης ανάγκης, πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την πολιτική προστασία, τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και στις προσδοκίες των πολιτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ