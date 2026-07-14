Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει, σε ανακοίνωσή του, έντονη ανησυχία για επαναλαμβανόμενα περιστατικά πυροβολισμών γάτων σε κατοικημένη περιοχή της Λακατάμιας, υποστηρίζοντας ότι, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Κίνημα, τρεις γάτες που βρίσκονταν στην ίδια αυλή πυροβολήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τις δύο να καταλήγουν και την τρίτη να επιβιώνει μετά από χειρουργική επέμβαση. Οι Οικολόγοι αναφέρουν ότι τα περιστατικά συνιστούν τόσο «πράξεις κακοποίησης ζώων όσο και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», καθώς, όπως υποστηρίζουν, έγινε χρήση πυροβόλου ή κυνηγετικού όπλου σε κατοικημένη περιοχή.

Καλούν τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών, να ενεργοποιήσουν την Αστυνομία για τα Ζώα και να λάβουν μέτρα πρόληψης και επιτήρησης, ζητώντας παράλληλα την αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων είναι αναγκαία τόσο για την προστασία των ζώων όσο και για την ασφάλεια των κατοίκων, συμπληρώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ