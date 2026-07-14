Παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις και τους αυστηρότερους τραπεζικούς ελέγχους, η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για Ρώσους που επιθυμούν να επενδύσουν σε ακίνητα ή να μετεγκατασταθούν, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα του ρωσικού περιοδικού «Business Petersburg».

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να προσελκύει επενδυτές χάρη στο καθεστώς της ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μεγάλη ρωσόφωνη κοινότητα, στη φορολογία και στο πρόγραμμα μόνιμης διαμονής μέσω αγοράς νεόδμητου ακινήτου.

«Το 51% των αγορών έγινε από Ρώσους»

Επικαλούμενο στελέχη της αγοράς ακινήτων, το δημοσίευμα αναφέρει ότι το 2025 περίπου το 51% των αγορών κατοικιών από ξένους επενδυτές πραγματοποιήθηκε από Ρώσους, με βασικά κίνητρα τη διατήρηση κεφαλαίων, τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων -ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας- και την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής στην ΕΕ μέσω επενδύσεων σε ακίνητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται για νεόδμητα ακίνητα αξίας από 500.000 έως 1,5 εκατ. ευρώ, κυρίως σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα θεωρείται η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας διαμονής μέσω αγοράς ακινήτου αξίας από 300.000 ευρώ και άνω.

Δυσκολίες λόγω κυρώσεων

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, οι Ρώσοι αγοραστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στις συναλλαγές, κυρίως εξαιτίας των αυστηρών ελέγχων συμμόρφωσης (compliance) που εφαρμόζουν οι κυπριακές τράπεζες. Όπως σημειώνεται, η ολοκλήρωση μιας αγοράς μπορεί να διαρκέσει από τρεις έως έξι μήνες.

Αναφορά και στα κατεχόμενα

Το ρωσικό δημοσίευμα εξετάζει και την αγορά ακινήτων στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι οι χαμηλότερες τιμές και οι ευέλικτοι όροι πληρωμής προσελκύουν ξένους επενδυτές.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η μη αναγνώριση του ψευδοκράτους, καθώς και οι αμφισβητήσεις ιδιοκτησιακών τίτλων σε πολλές περιοχές, δημιουργούν σημαντικούς νομικούς και επενδυτικούς κινδύνους. Οι ειδικοί που φιλοξενούνται στο δημοσίευμα συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε ακίνητα που ενδέχεται να βρίσκονται σε γη με αξιώσεις Ελληνοκυπρίων ιδιοκτητών.

Το άρθρο καταλήγει ότι, παρά τις επενδυτικές προοπτικές που προβάλλονται για τα κατεχόμενα, η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί να θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή για όσους αναζητούν σταθερότητα, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και ισχυρότερο νομικό πλαίσιο.