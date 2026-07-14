Για το θέμα της αποτέφρωσης στην ορθόδοξη εκκλησία μίλησε στο Πρωτοσέλιδο ο Θεόδωρος Κυριακού.

Ο θεολόγος ανέφερε ότι στην ζωή της εκκλησίας υπάρχουν στοιχεία που δεν συνάδουν με την αποτέφρωσης, ωστόσο δήλωσε ότι «η Κύπρος δεν κατοικείται μόνο από ορθόδοξους Χριστιανούς, αλλά και από ανθρώπους που η θρησκεία τους θεωρεί την αποτέφρωση ως το τελικό στάδιο της επίγειας ζωής τους όπως οι Ινδουιστές και οι Βουδιστές, αλλά και όποιος άλλος ορθόδοξος ή ανορθόδοξος αποφασίσει ότι η διαχείριση του σώματος του θα γίνει με αυτόν τον τρόπο».

Συμπλήρωσε ότι, κάθε χρόνο στον κόσμο έχουμε 50 με 60 εκατομμύρια θανάτους και στην πλειοψηφία, γύρω στο 60% πραγματοποιείται αποτέφρωση. Επίσης, δήλωσε ότι από την Κύπρο πηγαίνουν στο εξωτερικό για αποτέφρωση, αλλά το ερώτημα είναι τι θα κάνει η εκκλησία αν κάποιος δηλώσει επίσημα ότι θέλει να αποτεφρωθεί, «η εκκλησία πρέπει να είναι δίπλα στον άνθρωπο μέχρι και την τελευταία στιγμή», είπε, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει ότι η εκκλησία θα αρνηθεί την εξόδιο ακολουθία.

«Νομίζω ότι η εκκλησία είναι ο χώρος της αγάπης, δεν μπορεί να είναι τόσο κάθετη σε αυτό το θέμα.» Ο κ. Κυριακού αναφέρει ότι, αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό σε πολλές ορθόδοξες εκκλησίες γίνεται η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια αποτέφρωση και πιστεύει πως η εκκλησία δεν πρέπει να το αρνηθεί σε καμία περίπτωση.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο: