Σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από καταγγελία 58χρονης γυναίκας σε βάρος του 44χρονου γαμπρού της. Ο ύποπτος συνελήφθη και τέθηκε υπό πενθήμερη κράτηση με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά διερευνώμενα αδικήματα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και ψυχολογικής βίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 44χρονος φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της 58χρονης, ενώ η ίδια υποστήριξε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν συμβεί και στο παρελθόν.

Ο ύποπτος αρνείται τις κατηγορίες. Η παραπονούμενη εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ενώ τεκμήρια έχουν αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.