Η σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση είναι το ζητούμενο κάθε σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό, και αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανέφερε ο Υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, στην Τελετή Αποφοίτησης του 4ου Κύκλου του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Κρεοπωλών.

Όπως ανέφερε, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς πυλώνες για την ανάπτυξη του τόπου και για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. "Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας μεταβάλλεται διαρκώς, η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας αποτελεί αναγκαιότητα. Προγράμματα όπως αυτό της Επαγγελματικής Κατάρτισης Κρεοπωλών αποδεικνύουν έμπρακτα ότι, όταν η ακαδημαϊκή γνώση συναντά την επιχειρηματική εμπειρία και τη στήριξη των επαγγελματικών φορέων, τα αποτελέσματα είναι απτά και μετρήσιμα", σημείωσε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οφείλουμε, ως κοινωνία, να αποκαταστήσουμε τη θέση που δικαιωματικά ανήκει στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. "Για πολλά χρόνια, τα τεχνικά επαγγέλματα αντιμετωπίστηκαν ως δεύτερη επιλογή, παρότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πραγματικής οικονομίας. Σήμερα, η πραγματικότητα της αγοράς εργασίας μάς υπενθυμίζει ότι οι εξειδικευμένοι τεχνίτες και οι καταρτισμένοι επαγγελματίες είναι περιζήτητοι και ότι απολαμβάνουν σταθερές προοπτικές απασχόλησης. Η στροφή των νέων προς την ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί πλέον μια συνειδητή και έξυπνη επιλογή ζωής", είπε.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί για τέσσερις συνεχείς χρονιές, με περισσότερους από σαράντα πέντε καταρτισμένους επαγγελματίες, και την άμεση ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. "Αυτή η σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση είναι ακριβώς το ζητούμενο κάθε σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό, και αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων", ανέφερε, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί υποδειγματικό παράδειγμα συνεργασίας.

"Το Intercollege και η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών ένωσαν τις δυνάμεις τους, για να δημιουργήσουν το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης κρεοπωλών στην Κύπρο. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, και που καταλήγει σε πιστοποίηση Επιπέδου 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, αναγνωρισμένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση", είπε.

Όσον αφορά τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και επαγγελματικών συνδέσμων, ο Υπουργός σημείωσε ότι η στενή σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων, μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στην ανάγκη της αγοράς για εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. "Όταν η εκπαίδευση σχεδιάζεται μαζί με εκείνους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις ανάγκες της αγοράς, το αποτέλεσμα είναι επαγγελματίες έτοιμοι να εργαστούν και επιχειρήσεις έτοιμες να τους υποδεχθούν. Είναι αυτό το μοντέλο που το Υπουργείο μας στηρίζει και ενθαρρύνει διαχρονικά", ανέφερε.

Ο Υπουργός συνεχάρη τους υποψήφιους, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα δημιουργεί προοπτικές απασχόλησης και ενισχύει ένα ολόκληρο επάγγελμα.



Πηγή: ΚΥΠΕ