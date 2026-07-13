Η Ελισάβετ Αγγελή, 15 ετών, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στην Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας, από τις 12/07/2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους και με καφέ μάτια. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε άσπρο πουκάμισο και μπλε τζιν παντελόνι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.