Την έγκρισή της έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έκτο αίτημα πληρωμής της Κύπρου, ύψους 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βασικό πυλώνα του προγράμματος NextGenerationEU.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, η θετική αξιολόγηση βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση 22 οροσήμων και 5 στόχων, οι οποίοι αφορούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της πράσινης μετάβασης.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων αναφέρεται η δημιουργία νέου συστήματος αξιολόγησης των σχολείων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η λειτουργία συστήματος διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων υγείας, που επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών συνταγών και φακέλων ασθενών, η εφαρμογή ευέλικτων μορφών εργασίας στον δημόσιο τομέα, η αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών με νέες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και η επέκταση των υποδομών δοκιμών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έξυπνα δίκτυα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η έγκριση έρχεται μετά από το έκτο αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Κύπρος στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Η προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν διαβιβάστηκε στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή EFC, η οποία διαθέτει τέσσερις εβδομάδες για να εκδώσει τη γνώμη της. Μετά τη θετική γνωμοδότηση και την επίσημη απόφαση της Επιτροπής, θα προχωρήσει η εκταμίευση των 120 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του, το κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτείται με 1,02 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την υγεία, την εκπαίδευση και τη δικαιοσύνη.

Με την εκταμίευση της έκτης δόσης, οι συνολικές πληρωμές προς την Κύπρο στο πλαίσιο του ΤΑΑ θα ανέλθουν σε 683 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης των 131 εκατ. ευρώ το 2021 και της προκαταβολής των 21 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του REPowerEU το 2024. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 67% της συνολικής χρηματοδότησης του κυπριακού σχεδίου, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί το 62% των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ