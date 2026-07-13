Το οδοιπορικό ξεκίνησε, τριάντα χρόνια μετά.

Οι δρόμοι ανοίχτηκαν, οι μηχανές ξεκίνησαν , οι μοτοσικλετιστές ετοίμασαν τα κράνη τους για διαδρομές μνήμης, δικαιοσύνης, τιμής και αξιοπρέπειας.

Οι πινακίδες αναγράφουν ονόματα γνωστά και η μισή καρδιά ταξιδεύει στα κατεχόμενα.

Η άλλη μισή παραμένει εκεί, για να συνεχιστεί το οδοιπορικό.

Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού ξεκίνησε τη διαδρομή: Άνω Κερύνεια Αχαΐας, Έλος Λακωνίας, Καραβάς Κυθήρων, Λεωνίδιο, Σαλαμίνα Αττικής.

Κερύνεια.

Από την 9η Ιουλίου 2026 και εξής, η Πλατεία Ισαάκ-Σολωμού στην Άνω Κερύνεια Αχαΐας θα διηγείται μια σπουδαία ιστορία σε κάθε επόμενη γενιά.

Σε τοπίο που θύμισε την τουρκοκρατούμενη Κερύνεια της Κύπρου, 205 χρόνια μετά τη θυσία του Εθνομάρτυρα Κυπριανού, τα νοήματα απορροφήθηκαν και εκφράστηκαν από την τοπική κοινότητα και τους μοτοσικλετιστές, που κουβάλησαν στις αποσκευές αναμνηστικά για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η σύνδεση.

Ο βρυχηθμός έφτασε στο λιμανάκι της Κερύνειας, με το μήνυμα προφανές: Ο Τάσος και ο Σολωμός είναι ήρωες του Ελληνισμού και το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά και σε κάθε γενιά.

Ο Καραβάς Κυθήρων θυμίζει έντονα τον Καραβάς Κερύνειας.

Τοπίο ελληνικό, που διασχίζει βουνό και βλέπει θάλασσα.

Με μυρωδιές και ιστορικούς συμβολισμούς από το Εικοσιένα και τον μπουρλοτιέρη που συνέδεσε ακαριαία και αιώνια τους δύο Καραβάδες.

Η μνήμη έτρεξε μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και οι ήρωες τιμήθηκαν από την κοινότητα του Καραβά των Κυθήρων.

Η υπόσχεση ήταν σαφής: Δεν θα ξεχάσουμε την Κύπρο.

Δεν θα ξεχάσουμε τον Τάσο και τον Σολωμό.

Ο δρόμος της αρετής στήθηκε μπροστά στην προτομή του Ηλία Γλεντζέ, που με τον λόχο κρούσεως της 31ης Μοίρας Καταδρομών, αντιστάθηκε στην άλωση του Πενταδακτυλου, εκείνο το καλοκαίρι.

Υπόσχεση για ένα οδοιπορικό που θα περάσει από τον Πενταδάκτυλο και θα καταλήξει στην Κερύνεια, για να ολοκληρωθεί η διαδρομή του Τάσου και του Σολωμού.

Ακολουθεί η Σαλαμίνα η Ρόδος και το Καστελόριζο με οδηγό τη μνήμη.

Η διαδρομή ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου με υποδοχή των μοτοσικλετιστών στο προεδρικό μέγαρο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.