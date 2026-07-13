Ανησυχίες και επιφυλάξεις εκφράζουν όλα τα κόμματα, σε σχέση με το τροποποιητικό νομοσχέδιο για τον φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων, που θα τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Τρίτης. Δύο κόμματα, ΕΛΑΜ και Άλμα, τάσσονται ήδη εναντίον, ενώ ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και Άμεση Δημοκρατία ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι θα πάρουν την τελική τους απόφαση το πρωί της Τρίτης, αναφέροντας, ωστόσο, ότι διατηρούν σοβαρούς ενδοιασμούς για το ζήτημα.

Οι κανονισμοί προβλέπουν την επιβολή τέλους €10 ανά τόνο αποβλήτων που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής έως το τέλος του 2027, με σταδιακή αύξηση κατά €5 ανά τόνο ετησίως από το 2028 μέχρι το ανώτατο όριο των €70 ανά τόνο.

Το θέμα εντάσσεται στην πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση και αποσκοπεί στη μείωση του ποσοστού των δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής από περίπου 68% σήμερα στο 10% έως το 2035, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους. Παράλληλα, αποτελεί ορόσημο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η έγκριση της σχετικής νομοθεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την εκταμίευση €23 εκατ. από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία θα προστεθούν σε €25 εκατ. που έχουν ήδη δεσμευθεί μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ», ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση για έργα διαχείρισης αποβλήτων στα €48 εκατ.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ, ο Βουλευτής Ανδρέας Κωνσταντίνου, είπε στο ΚΥΠΕ ότι το ζήτημα θα συζητηθεί το πρωί της Τρίτης σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΣΥ. «Θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα περάσει να ψηφίσουμε υπέρ», είπε. Σε δήλωσή του την προηγούμενη βδομάδα, στην οποία παρέπεμψε, είπε ότι πριν την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετώ», σημειώνοντας ότι το κράτος φέρει «σοβαρές ευθύνες» για τη μη εφαρμογή του.

Από το ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Νίκος Κέττηρος είπε στο ΚΥΠΕ ότι η οριστική απόφαση του κόμματος θα ληφθεί την Τρίτη στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. «Αντιμετωπίζουμε όμως με πολλή επιφύλαξη τους κανονισμούς και την επιβολή νέων φόρων, από τη στιγμή που η εκτελεστική εξουσία δεν έπραξε όσα έπρεπε να πράξει τα προηγούμενα χρόνια και θέλει τώρα να φορτώσει το βάρος της ευθύνης στις τσέπες των πολιτών», είπε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, είπε ότι το ΕΛΑΜ είναι εναντίον του νομοσχεδίου και θα το καταψηφίσει. «Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι θεωρούμε ότι αυτός ο νέος φόρος δεν θα βοηθήσει στο να επιλυθεί το πρόβλημα. Θα μας δεσμεύσει ακόμη περισσότερο με την Ευρώπη και η εκτίμηση μας είναι ότι, όταν θα πάρουμε τα λεφτά, δεν θα καταφέρουμε να εναρμονιστούμε με εκείνα που ζητούν και μετά η ζημιά θα είναι πολλαπλάσια», είπε, προσθέτοντας, καταληκτικά, ότι θα μείνει ένα τεράστιο βάρος στην πλάτη των πολιτών.

Το ΔΗΚΟ θα συζητήσει το θέμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα το πρωί της Τρίτης. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Βουλευτής του κόμματος, Χρύσανθος Σαββίδης, «είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα».

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είπε στο ΚΥΠΕ ότι το Άλμα θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τον φόρο υγειονομικής ταφής, «γιατί δεν αποδεχόμαστε να μετακυλίεται στους πολίτες το κόστος μιας διαχρονικής και σοβαρής αστοχίας του Τμήματος Περιβάλλοντος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων».

Όπως είπε, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές και οι πραγματικές εναλλακτικές επιλογές που θα επέτρεπαν σε έναν τέτοιο φόρο να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό κίνητρο. «Χωρίς αποτελεσματική διαλογή στην πηγή, επαρκή χωριστή συλλογή και ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης, ο φόρος δεν θα οδηγήσει σε περισσότερη ανακύκλωση ούτε θα μειώσει ουσιαστικά την ταφή. Θα αποτελέσει απλώς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Πρόσθεσε ότι οι πολίτες «δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε για τις διαχρονικές αστοχίες του Τμήματος Περιβάλλοντος ούτε για την απόφαση των κυβερνήσεων Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη να εντάξουν τον φόρο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, χωρίς πρώτα να διασφαλίσουν τις κατάλληλες υποδομές και τις αναγκαίες εναλλακτικές επιλογές».

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης είπε στο ΚΥΠΕ ότι «καλούμαστε να λάβουμε απόφαση μέσα σε εξαιρετικά ασφυκτικά χρονικά περιθώρια», ενώ εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, που θα κληθούν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, «μας έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και, κατά συνέπεια, αδυνατούν ουσιαστικά να το υλοποιήσουν αποτελεσματικά».

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου θα δημιουργήσει, σε πρώτη φάση, πρόσθετο κόστος για τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς διαχείρισης, το οποίο αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στους πολίτες, ενώ ούτε ως κοινωνία έχουμε ακόμη αναπτύξει στον απαιτούμενο βαθμό την αναγκαία κουλτούρα διαχείρισης των αποβλήτων, σημείωσε.

«Κομβική προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε τέτοιου μέτρου είναι ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, δηλαδή στους χώρους όπου αυτά παράγονται και, πρωτίστως, στα νοικοκυριά», σημείωσε ο κ. Λαούρης, σημειώνοντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβαρύνει απλώς τους πολίτες, χωρίς να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, η κοινοβουλευτική ομάδα της Άμεσης Δημοκρατίας θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να αξιολογήσει τα δεδομένα και να λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ