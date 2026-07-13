Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά σχολεία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι η δημόσια εκπαίδευση αξίζει σύγχρονες υποδομές.

Ερωτηθείς για τις διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για ελλείψεις σε σχεδιασμό, ασφάλεια και εποπτεία στις λυόμενες αίθουσες των σχολείων, ο κ. Κωνσταντίνου είπε ότι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρει ότι οι προκατασκευασμένες αίθουσες, που προορίζονταν για έκτακτες και προσωρινές ανάγκες, έχουν σε αρκετές περιπτώσεις μετατραπεί σε μόνιμη πραγματικότητα στα δημόσια σχολεία, επιβεβαιώνει δυστυχώς αυτό που η ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει εδώ και πολλά χρόνια, ότι το πρόβλημα του υπερπληθυσμού σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες είναι πολύ σοβαρό και προκαλεί σοβαρά ζητήματα λειτουργικότητας, αλλά και ασφάλειας.

«Δεν είμαστε αντίθετοι στη χρήση λυόμενων αιθουσών όταν αυτές αξιοποιούνται για σύντομο χρονικό διάστημα και για την αντιμετώπιση πραγματικά έκτακτων αναγκών. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό είναι να παραμένουν για χρόνια ως υποκατάστατο των κανονικών σχολικών υποδομών», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά σχολεία.

«Η ποιότητα της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όταν εξακολουθούν να υπάρχουν σχολεία που λειτουργούν με προσωρινές λύσεις χωρίς σαφή προοπτική μόνιμων λύσεων. Η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, στην απουσία επικαιροποιημένων στοιχείων και στις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των σχολικών υποδομών πρέπει να προβληματίσει όλους τους αρμόδιους», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε, επίσης, ότι ως ΟΕΛΜΕΚ καλούν το Υπουργείο Παιδείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε έναν ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, εκεί και όπου χρειάζεται, με σαφή χρονοδιαγράμματα και επαρκή χρηματοδότηση.

«Η δημόσια εκπαίδευση αξίζει σύγχρονες υποδομές. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας αξίζουν σχολεία που να εμπνέουν ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια· είναι υποχρέωση της Πολιτείας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ