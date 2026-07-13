Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη που υπέγραψαν νέες συμφωνίες συνεισφοράς για πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή, μέσω του μηχανισμού PEGASE, στο πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, η Κομισιόν συγκάλεσε στις Βρυξέλλες τη δεύτερη συνεδρίαση της Ομάδας Δωρητών για την Παλαιστίνη, υπό τη συμπροεδρία της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα και του Πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμαντ Μουσταφά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 65 αντιπροσωπείες έχουν συγκεντρωθεί στις Βρυξέλλες για την έναρξη νέας πρωτοβουλίας για την έγκαιρη ανάκαμψη στη Γάζα και για συζήτηση σχετικά με την ατζέντα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο της συνεδρίασης, η ΕΕ, μαζί με την Ισπανία, τη Δανία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο, υπέγραψε νέες συμφωνίες συνεισφοράς ύψους 41,7 εκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη από κράτη μέλη, η οποία διοχετεύεται μέσω του PEGASE.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι η στήριξη αυτή προστίθεται στα 310 εκατομμύρια ευρώ που έχει δεσμευθεί να διαθέσει η Κομισιόν μέσω του PEGASE για το 2026 και το 2027.

Πρωτοβουλία Team Gaza

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η συνεδρίαση έχει δύο βασικά αποτελέσματα, την αύξηση χρηματοδοτικών δεσμεύσεων μέσω του PEGASE και την έναρξη της πρωτοβουλίας Team Gaza.

Η Επίτροπος Σούιτσα εγκαινίασε επισήμως την «Πρωτοβουλία Team Gaza», η οποία συγκεντρώνει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 883,6 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη δράσεων έγκαιρης ανάκαμψης σε διάφορους τομείς, προς όφελος των αμάχων στη Γάζα.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Δανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας, της Σουηδίας και του Βελγίου, μαζί με την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία και ο Καναδάς, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και αναμένεται να συμμετάσχουν.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην Ταχεία Εκτίμηση Ζημιών και Αναγκών για τη Γάζα, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Στόχος είναι ο συντονισμός έργων έγκαιρης ανάκαμψης στη Γάζα για την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών προς τον πληθυσμό. Τα έργα θα αφορούν, μεταξύ άλλων, υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείριση και απομάκρυνση ερειπίων και στερεών αποβλήτων, καθώς και αποκατάσταση των συστημάτων υγείας, ενέργειας, γεωργίας και τροφίμων.

Η Κομισιόν αναφέρει επίσης ότι, κατά την πρόσφατη αποστολή της στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, η Επίτροπος Σούιτσα κατέληξε σε συμφωνία με τις ισραηλινές Αρχές για τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση δύο μεγάλων έργων στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων στη Γάζα. Η συνεδρίαση περιέλαβε πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ευθυγράμμιση σχετικά με τα έργα αυτά.

Μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Παλαιστινιακή Αρχή παρουσίαζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εφαρμογή της ατζέντας μεταρρυθμίσεών της, συμπεριλαμβανομένων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του συμφωνημένου πίνακα μεταρρυθμίσεων με την ΕΕ.

Η πρόοδος αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημοσιονομική διαχείριση και τις δημόσιες δαπάνες, μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διακυβέρνηση, μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και αναβαθμίσεις στο δίκτυο διαχείρισης ύδρευσης και ηλεκτρισμού.

Η Παλαιστινιακή Αρχή παρουσίασε επίσης πρόσθετα βήματα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι στη συνεδρίαση συμμετέχουν Υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι από κράτη μέλη της ΕΕ και χώρες εταίρους, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Για πρώτη φορά συμμετέχουν ο Ύπατος Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ και ο επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, Αλί Σαάθ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι, για την ασφαλή και διαφανή διοχέτευση κονδυλίων προς την Παλαιστινιακή Αρχή, βασίζεται στον PEGASE, έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε από την ΕΕ το 2008 με υψηλά πρότυπα ελέγχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δωρητές μέσω του PEGASE συμβάλλουν στη μείωση του κόστους συναλλαγών για τη χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο μηχανισμός επιτρέπει επίσης την ενίσχυση της ιδιοκτησίας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των διεθνών συνεισφορών προς την Παλαιστινιακή Αρχή.

Από τη δημιουργία του, ο PEGASE έχει διοχετεύσει στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό συνολικού ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι η ΕΕ είναι μακροχρόνιος εταίρος του παλαιστινιακού λαού και υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, με Ισραηλινούς και Παλαιστινίους να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη ο ένας δίπλα στον άλλο.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι η ΕΕ είναι ο πιο αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος για τον παλαιστινιακό λαό και ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και ισχυρός υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών. Σημείωσε ότι η οικοδόμηση ενός παλαιστινιακού κράτους πρέπει να ανήκει και να καθοδηγείται από τον παλαιστινιακό λαό, αλλά χρειάζεται τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας. «Οι πολλές χώρες που συγκεντρώθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες δείχνουν ότι αυτή η στήριξη υπάρχει», συμπλήρωσε.

Η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, ανέφερε ότι η Ομάδα Δωρητών για την Παλαιστίνη, καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική πλατφόρμα για την κινητοποίηση διεθνούς στήριξης προς τον παλαιστινιακό λαό και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για μια αποτελεσματική, διαφανή και υπόλογη Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο στόχος της ΕΕ είναι σαφής, σημείωσε, προσθέτοντας πως επιδιώκει να βοηθήσει στην οικοδόμηση ελπίδας, ανθεκτικότητας και ενός καλύτερου μέλλοντος για τον παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ΚΥΠΕ