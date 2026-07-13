Τη στρατηγική σημασία των εθελοντικών οργανώσεων στην υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους υπογράμμισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, κατά τον πέμπτο Ετήσιο Διάλογο με τις Εθελοντικές Οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των Σχεδίων Κρατικών Ενισχύσεων του Υφυπουργείου για το 2026 ανέρχεται στα €27 εκατ. για τη στήριξη 142 φορέων κοινωνικής φροντίδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κ. Παπαέλληνα ανέφερε ότι τα κονδύλια θα διατεθούν για τη στήριξη 142 φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, παιδιά, ευάλωτες ομάδες, θύματα βίας και άλλους πολίτες που έχουν ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία επενδύει ουσιαστικά στη συνεργασία με το οργανωμένο εθελοντικό κίνημα.

Στην ομιλία της, η Υφυπουργός ανέδειξε τον θεσμό του Ετήσιου Διαλόγου ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας και Εθελοντικών Οργανώσεων, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς το ΠΣΣΕ για τη συμβολή του στην προώθηση του εθελοντισμού και τη στήριξη εκατοντάδων οργανώσεων και δομών σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στον τομέα του εθελοντισμού, σημείωσε ότι έχει θεσπιστεί ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας για το ΠΣΣΕ, τα Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού και τις Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπογραφή, τον Ιανουάριο του 2026, της πρώτης Παγκύπριας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα ΣΚΕ και τις ΕΚΕ.

Η κ. Παπαέλληνα αναφέρθηκε επίσης στο Διεθνές Έτος Εθελοντών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2026, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερες από 300 δράσεις σε όλη την Κύπρο.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διοργάνωση κοινής Ημερίδας Εθελοντισμού τον προσεχή Σεπτέμβριο, με στόχο την προσέλκυση νέων συνταξιούχων στον εθελοντισμό και την αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεών τους προς όφελος της κοινωνίας.

Παρουσιάζοντας το έργο του Υφυπουργείου, η κ. Παπαέλληνα αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στους τομείς της κοινωνικής συμμετοχής, της συμπερίληψης και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες, στην πρώτη Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα 2025-2030, στην ενίσχυση της παιδικής προστασίας, στις αλλαγές στο επίδομα τέκνου, καθώς και στις Εθνικές Στρατηγικές για τον Αυτισμό, την Αναπηρία και την Ενεργό Γήρανση.

Καταλήγοντας, η κ. Παπαέλληνα επαναβεβαίωσε ότι οι Εθελοντικές Οργανώσεις αποτελούν στρατηγικούς εταίρους του κράτους, τονίζοντας ότι κοινός στόχος παραμένει η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου κανένας άνθρωπος δεν μένει πίσω και όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Ο Ετήσιος Διάλογος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), παρουσία, μεταξύ άλλων, του Προέδρου του ΠΣΣΕ Ηλία Δημητρίου, του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας Γιάννη Νικολαΐδη, της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Μαρίας Κυρατζή, του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας Ιωάννη Βασιλειάδη και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Χριστίνας Φλουρέντζου.

Πηγή: ΚΥΠΕ