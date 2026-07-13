Θέματα ασφάλειας παιδιών και προσωπικού δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, αναφέρει η ΠΟΕΔ, καλώντας το Υπουργείο Παιδείας να λάβει αποφάσεις που θα συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών του δημόσιου σχολείου, σημειώνοντας ότι η ευθύνη της ασφαλείας των κτηρίων ανήκει αποκλειστικά στο ΥΠΑΝ, ενώ αναφέρει πως «ακόμη και νεοπαραδοθέντα σχολικά κτήρια, εξακολουθούν να παρουσιάζουν εκκρεμότητες, οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία».

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι «τα θέματα που αφορούν σε κτηριακή αναβάθμιση σχολικών υποδομών, σχετίζονται άμεσα με την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού σχολικών μονάδων, για αυτό και βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Οργάνωσης».

«Περιπτώσεις δημόσιων σχολείων όπου εντοπίζονται κατά καιρούς σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές, και κάποιες εξ αυτών είδαν πρόσφατα και το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική θέση της Οργάνωσης ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση και να προχωρούν σε εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν κατάλληλες και σύγχρονες κτηριακές υποδομές», υπογραμμίζεται.

Η Οργάνωση αναφέρει περαιτέρω ότι «έχει καταθέσει κατ’ επανάληψη και δημόσια τις θέσεις της» επί του θέματος, σημειώνοντας ότι «χρειάζεται ολοκληρωμένος και έγκαιρος σχεδιασμός ο οποίος να προβλέπει την ανάγκη επέκτασης υφιστάμενων κτηρίων ή και ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν».

Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως, σε ό,τι αφορά στην προς τα κάτω ηλικιακή επέκταση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, συνεχίζεται η τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών και όχι η ανέγερση αιθουσών στη βάση συγκεκριμένου προγραμματισμού. Παρόμοια κατάσταση εντοπίζεται και σε Ειδικά Σχολεία, λόγω της προς τα πάνω επέκτασης του ηλικιακού ορίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη αύξησης των κτηριακών υποδομών, προσθέτει.

Την ίδια ώρα, η ΠΟΕΔ αναφέρει ότι «το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει κοινοποιήσει τον συνολικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση και λειτουργία κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, αν και ήδη έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά σε αριθμό σχολείων παγκύπρια». Η Οργάνωση ζητεί να γνωρίζει πώς προχωράει το όλο εγχείρημα και κατά πόσο θα ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που το ίδιο το ΥΠΑΝ έχει θέσει.

«Θέματα ασφάλειας παιδιών και προσωπικού δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», επισημαίνει η ΠΟΕΔ, προσθέτοντας ότι «το ΥΠΑΝ θα πρέπει να προχωρήσει σε εκείνες τις διαδικασίες, στη βάση των οποίων θα ελέγχονται τα σχολικά κτήρια και θα εκδίδονται σχετικά πιστοποιητικά καταλληλόλητας». Υπογραμμίζει, ακόμη, ότι «η ευθύνη της ασφαλείας των κτηρίων ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας».

Την ίδια ώρα, σημειώνει ότι «ακόμη και νεοπαραδοθέντα σχολικά κτήρια, εξακολουθούν να παρουσιάζουν εκκρεμότητες, οι οποίες δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία».

Καταληκτικά, η Οργάνωση καλεί την Αρμόδια Αρχή να εγκύψει στο συγκεκριμένο θέμα και να λάβει εκείνες τις αποφάσεις που θα λειτουργήσουν ουσιαστικά και υποβοηθητικά στην περαιτέρω βελτίωση των υποδομών του Δημόσιου Σχολείου.

Πηγή: ΚΥΠΕ