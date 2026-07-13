Η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών αποτελεί προσωρινή λύση για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών και συνιστά πάγια πρακτική που εφαρμόζεται διαχρονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε ανακοίνωση που εξέδωσε σε σχέση με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών ως μέτρου αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού στα σχολεία».

Το Υπουργείο σημειώνει ότι «τα ευρήματα και οι συστάσεις της ΕΥ, για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο ΥΠΑΝ, αντιμετωπίζονται ως βασικά εργαλεία βελτίωσης και ανάπτυξης στην διεκπεραίωση του πολυεπίπεδου έργου του και λειτουργούν υποστηρικτικά στην υλοποίηση, αλλά κυρίως στη διόρθωση ζητημάτων που προκύπτουν από το εύρος του χαρτοφυλακίου ευθύνης του». Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι «όλες οι συστάσεις της ΕΥ για το εν λόγω θέμα κωδικοποιούνται και καθορίζεται πλάνο ολοκλήρωσης των έργων που απαιτούνται για βελτίωση».

«Η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, η οποία αντιμετωπίζει τις σχολικές υποδομές ως προϋπόθεση για μια σύγχρονη και ποιοτική δημόσια εκπαίδευση», τονίζει το Υπουργείο, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού των σχολικών μονάδων, η επάρκεια των εκπαιδευτικών χώρων και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των κτηριακών αναγκών, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες του ΥΠΑΝ, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση της Παιδείας».

Επισημαίνοντας ότι «στη συγκεκριμένη Έκθεση αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα τοποθέτησης προκατασκευασμένων αιθουσών προς επίλυση χρόνιων προβλημάτων στα σχολεία, καθώς και η ανάγκη βελτίωσης κάποιων διαδικασιών που θα επιλύσουν ζητήματα», το ΥΠΑΝ τονίζει ότι «η χρήση προκατασκευασμένων αιθουσών, οι οποίες πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας, αποτελεί προσωρινή λύση για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών και συνιστά πάγια πρακτική που εφαρμόζεται διαχρονικά στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπου απαιτείται».

«Ήδη», προσθέτει, «ποσό πέραν των 120 εκατομμυρίων ευρώ έχει επενδυθεί στα σχολικά κτήρια (ανεγέρσεις νέων, βελτιώσεις και επεκτάσεις κτηρίων) κατά την τελευταία τριετία, ενώ υλοποιείται συγκεκριμένο πλάνο που αφορά στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, καθώς και την αναβάθμιση των υφιστάμενων, δεδομένης και της αύξησης του πληθυσμού στα σχολεία». Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι εντός της τριετίας έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση συνολικά 69 μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

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Ανάμεσα σε αυτά, αναφέρει το Υπουργείο, περιλαμβάνονται η γενική αναβάθμιση του Γυμνασίου Παραλίμνιου, ενώ έργα γενικής βελτίωσης και επεκτάσεων υλοποιήθηκαν και στα Γυμνάσια Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, στο Απεήτειο Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρού και στο Γυμνάσιο Αγλαντζιάς (ΠΑΚ). Περαιτέρω, σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε η Ανέγερση – Αντικατάσταση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Γερίου, του Β' Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα και του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Κολοσσίου, ενώ έργα αντισεισμικής αναβάθμισης και γενικής βελτίωσης υλοποιήθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία Τίμης, Ανάγειας, Μουταγιάκας, Β' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών κ.ά.

Το ΥΠΑΝ επισημαίνει, ακόμη, ότι στον κρατικό προϋπολογισμό τριετίας (ΜΔΠ) 2027 - 2029, έχει περιληφθεί το σημαντικό ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους, όπως και το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ από συγχρηματοδοτούμενα έργα, για νέα σχολικά κτήρια σε όλη την Κύπρο, καθώς και για βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων υποδομών.

«Με στόχο την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών, αλλά και του συνόλου του προσωπικού των σχολείων είναι σε ισχύ σχετική οδηγία από τις Τεχνικές Υπηρεσίες προς όλες τις Σχολικές Εφορείες για έλεγχο κάθε σχολείου ξεχωριστά, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, για αποτύπωση και αξιολόγηση δεδομένων και αναγκών και, προς άμεση επίλυση όλων των ζητημάτων που άπτονται θεμάτων ασφαλείας», τονίζει.

Το ΥΠΑΝ υπογραμμίζει ότι έχει εξαιρετική συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία, αξιοποιεί πλήρως τα ευρήματά της προχωρώντας σε εφαρμογή των συστάσεων, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.

«Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής μεταρρύθμισης που υλοποιεί η Κυβέρνηση στην Παιδεία. Με σχέδιο, σημαντικές επενδύσεις και συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων, το ΥΠΑΝ προχωρεί στη δημιουργία ασφαλών, σύγχρονων και λειτουργικών σχολικών μονάδων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών», επισημαίνει.

«Με ιδιαίτερη σοβαρότητα αναμένουμε και την έκθεση της ΕΥ για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία μας, στα οποία αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία. Ήδη σειρά ενεργειών και δράσεών μας έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και υγείας στους σχολικούς χώρους», αναφέρει το Υπουργείο.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αξιοποίηση των εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ενισχύει τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Σταθερός στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο με υποδομές αντάξιες των παιδιών μας και των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ