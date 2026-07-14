Αν αναζητάτε ένα εξοχικό που θα απολαμβάνετε όλο τον χρόνο και ταυτόχρονα να μπορείτε να το αξιοποιήσετε επενδυτικά, ο Πρωταράς προσφέρει επιλογές που αξίζει να επενδύσετε, με τιμές από €168.000 + ΦΠΑ.

Διαθέτοντας μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, o Πρωταράς αποτελεί διαχρονικά την πρώτη επιλογή για όσους ονειρεύονται το δικό τους εξοχικό δίπλα στη θάλασσα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πρωταράς εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο επενδυτικό προορισμό, με σημαντικά έργα υποδομής, νέες οικιστικές αναπτύξεις και μια συνολική αναβάθμιση που αλλάζει την εικόνα της περιοχής.

Η δημιουργία της Μαρίνας Παραλιμνίου, η νέα τουριστική ταυτότητα Protaras Riviera και η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δυναμική της περιοχής.

Η απόκτηση ενός εξοχικού στον Πρωταρά αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής σας και αποτελεί μια επένδυση με ιδιαίτερα θετικές προοπτικές υπεραξίας.

Εμείς ξεχωρίσαμε πέντε οικιστικές αναπτύξεις, σε προνομιακές τοποθεσίες, λίγα μόλις λεπτά από τις βραβευμένες παραλίες του Πρωταρά, με τιμές που ξεκινούν από €168.000 + ΦΠΑ.

Hidden Gem Lifestyle Apartments

Πισίνα, μεγάλοι κήποι, παιδική χαρά και σύγχρονα διαμερίσματα. Το Hidden Gem Lifestyle Apartments δημιουργήθηκε για όσους θέλουν να απολαμβάνουν την αίσθηση των διακοπών κάθε μέρα.

Βρίσκεται μεταξύ Παραλιμνίου και Πρωταρά και συνδυάζει την αίσθηση ενός καλοκαιρινού resort και τις ανέσεις ενός σύγχρονου συγκροτήματος, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προάγει την ευεξία και την ποιότητα ζωής.

Tα χαρακτηριστικά του έργου

Η ανάπτυξη αποτελείται από τρία οικιστικά μπλοκ και περιλαμβάνει 36 σύγχρονα διαμερίσματα του ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων από 57 τ.μ. έως 110 τ.μ.

Άνετοι χώροι, μινιμάλ αισθητική και μεγάλες βεράντες για να απολαμβάνετε τον πρωινό καφέ και τα καλοκαιρινά απογεύματα, δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό διακοπών.

Τα διαμερίσματα του Hidden Gem Lifestyle Apartments αποτελούν την ιδανική επιλογή για εσάς που αναζητάτε μια σύγχρονη μόνιμη κατοικία ή ένα εξοχικό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η τοποθεσία του Hidden Gem Lifestyle Apartments

Η άνεση της πόλης και η ανεμελιά του Πρωταρά απέχουν μόλις λίγα λεπτά μεταξύ τους. Αυτός είναι ο τρόπος ζωής που προσφέρει το Hidden Gem Lifestyle Aartments.

Το πολυτελές συγκρότημα βρίσκεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές του Παραλιμνίου, προσφέροντας στους ενοίκους του άμεση πρόσβαση τόσο στο κέντρο του Παραλιμνίου όσο και στις βραβευμένες παραλίες του Πρωταρά, που απέχουν μόλις μερικά λεπτά με το αυτοκίνητο.

Κέντρο Παραλιμνίου: 5 λεπτά

Μαρίνα Παραλιμνίου: 6 λεπτά

Παραλία Αγίας Τριάδας: 7 λεπτά

Παραλία Σειρήνα: 7 λεπτά

Παραλία Σκουταρόσπηλιοι: 8 λεπτά

Παραλία Κάππαρη: 10 λεπτά

Κέντρο Πρωταρά: 11 λεπτά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Hidden Gem Lifestyle Apartments εδώ.

Angelico Lifestyle Apartments

Φανταστείτε να ανοίγετε κάθε πρωί την μπαλκονόπορτα του διαμερίσματός σας και να αντικρίζετε τη θάλασσα του Κάππαρη και της Αμμοχώστου. Δεν είναι όνειρο, είναι η θέα από τα διαμερίσματα του Angelico Lifestyle Apartments. Με αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε καλοκαιρινό resort, το έργο δεσπόζει σε ύψωμα στον Κάππαρη και προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο ζωής.

Η υψηλή αισθητική και η ποιοτική κατασκευή του έργου το καθιστούν την απόλυτη επιλογή εξοχικής κατοικίας.

Tα χαρακτηριστικά του έργου

Το Angelico Lifestyle Apartments διαθέτει 64 διαμερίσματα του ενός και των δυο υπνοδωματίων τα οποία είναι κατανεμημένα σε έξι μπλόκ, όλα με θέα τη θάλασσα ή την κοινόχρηστη πισίνα. Διαθέτει επίσης penthouses με ιδιωτική πισίνα και ισόγεια διαμερίσματα με ιδιωτικό κήπο.

Οι εσωτερικοί χώροι των διαμερισμάτων εκτείνονται από 51-83 τ.μ., οι καλυμμένες βεράντες μέχρι 24 τ.μ. ενώ το έργο διαθέτει και διαμερίσματα με roof garden.

Στους άνετους εσωτερικούς χώρους τους κυριαρχούν οι γήινες αποχρώσεις και τα φίνα υλικά, ενώ οι μεγάλες βεράντες με θέα τη θάλασσα ή την πισίνα συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό το οποίο θα μπορείτε να απολαμβάνετε από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Η τοποθεσία του Angelico Lifestyle Apartments

Όταν η θάλασσα απέχει μόλις λίγα λεπτά από το εξοχικό σας και όλες οι καθημερινές ανέσεις βρίσκονται δίπλα σας, η τοποθεσία γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Angelico Lifestyle Apartments.

Το έργο βρίσκεται ανάμεσα στον Κάππαρη - μια περιοχή που δραστηριοποιείται όλο το χρόνο- και το κέντρο του Παραλιμνίου, γεγονός που σας επιτρέπει να βρίσκεστε παντού σε μόλις πέντε λεπτά.

Μαρίνα Παραλιμνίου: 5 λεπτά

Παραλία Κάππαρη: 5 λεπτά

Παραλία Μάλαμα: 5 λεπτά

Παραλία Αγίας Τριάδας: 7 λεπτά

Serena Βeach: 8 λεπτά

Παραλία Βρύση: 10 λεπτά

Fig Tree Bay: 12 λεπτά

Mάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Angelico Lifestyle Apartments εδώ

Avenue First

Οι διακοπές γίνονται ακόμη πιο απολαυστικές όταν όλα βρίσκονται ακριβώς δίπλα σας. Αυτό ακριβώς προσφέρει το Avenue First. Προνομιακή πρόσβαση στο κέντρο του Παραλιμνίου, τις παραλίες του Πρωταρά και της Αγίας Νάπας σε μερικά μόλις λεπτά.

Πρόκειται για ένα έργο μεικτής χρήσης και βρίσκεται σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Στην είσοδο του Παραλιμνίου, κοντά στον κυκλικό κόμβο που οδηγεί στον Πρωταρά.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το Avenue First αναπτύσσεται σε τέσσερις ορόφους και περιλαμβάνει εννέα διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων, τρία λειτουργικά γραφεία και 4 premium καταστήματα στο ισόγειο.

Τα διαμερίσματα διαθέτουν καλυμμένους χώρους 81-93 τ.μ. και μεγάλες καλυμμένες βεράντες από 22-116 τ.μ. και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η τοποθεσία του Avenue First

Η στρατηγική τοποθεσία του είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μπορείτε να βρίσκεστε στις καλύτερες παραλίες της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, ενώ η άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο διευκολύνει κάθε μετακίνησή σας. Ένας συνδυασμός που το καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για εξοχική όσο και για μόνιμη κατοικία ή επένδυση.

Κέντρο Παραλιμνίου: 5 λεπτά

Κέντρο Πρωταρά: 5 λεπτά

Παραλία Σκουταρόσπηλιοι: 10 λεπτά

Παραλία Κάππαρη: 11 λεπτά

Παραλία Αγίας Τριάδας: 11 λεπτά

Παραλία Παντάχου – Αγία Νάπα: 10 λεπτά

Αγία Νάπα: 10 λεπτά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Avenue First εδώ.

Apanema Villas

Εάν για εσάς οι διακοπές σημαίνουν ηρεμία, ιδιωτικότητα και τη δική σας ιδιωτική πισίνα, τότε το Apanema Villas ταιριάζει απόλυτα με την προσωπικότητά σας.

Το έργο είναι μια boutique ανάπτυξη, στην ήσυχη περιοχή της Αγίας Τριάδας και δημιουργήθηκε για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους σε ένα ήρεμο περιβάλλον, χωρίς να απομακρύνονται από την καλοκαιρινή ενέργεια και τις παραλίες του Πρωταρά.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Το Apanema Villas αποτελείται από μόλις έντεκα κατοικίες των τριών υπνοδωματίων με ιδιωτική πισίνα και κήπο, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας. Οι εσωτερικοί χώροι κυμαίνονται από 161 έως 178 τ.μ., ενώ οι ευρύχωρες βεράντες δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για στιγμές χαλάρωσης όλο το χρόνο.

Η αρχιτεκτονική εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ στο εσωτερικό οι γήινες αποχρώσεις, τα ποιοτικά υλικά και το φυσικό φως αποπνέουν ζεστασιά, άνεση και διακριτική πολυτέλεια.

Η τοποθεσία του Apanema Villas

Τοποθετημένο σε μια από τις πιο γοητευτικές περιοχές του Πρωταρά, το έργο απέχει μόλις λίγα λεπτά από τα πιο δημοφιλή σημεία της περιοχής. Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων θα βρείτε εστιατόρια, καφέ και καταστήματα, ενώ η γραφική παραλία της Αγίας Τριάδας είναι προσβάσιμη με τα πόδια.

Παραλία Αγίας Τριάδας: 3 λεπτά

Παραλία Σκουταρόσπηλιοι: 3 λεπτά

Παραλία Σειρήνα: 5 λεπτά

Παραλία Περνέρα: 6 λεπτά

Παραλία Κάππαρη: 6 λεπτά

Παραλία Βρύση: 10 λεπτά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Apanema Villas εδώ.

Napa Meridian Villas

Εάν σας αρέσει η ιδέα να ζείτε μερικά μόλις μέτρα από το Nissi Beach, την πιο διάσημη και πολυβραβευμένη παραλία της Κύπρου, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα την ιδιωτικότητα μιας πολυτελούς έπαυλης και έναν αυθεντικό μεσογειακό τρόπο ζωής, τότε το Napa Meridian Villas είναι αυτό που ψάχνετε.

Το οικιστικό έργο βρίσκεται σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Αγίας Νάπας, μια ανάσα από τη θάλασσα, λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο του τουριστικού θερέτρου και μόλις πέντε λεπτά από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Η ανάπτυξη αποτελείται από 14 πολυτελείς επαύλεις τεσσάρων και πέντε υπνοδωματίων, με καλυμμένους χώρους 157–183 τ.μ., μεγάλες καλυμμένες βεράντες 32–35 τ.μ. και οικόπεδα 299–329 τ.μ.

Η κάθε κατοικία διαθέτει ιδιωτική πισίνα, roof garden και μεγάλο διαμορφωμένο κήπο. Με σύγχρονη αρχιτεκτονική, φυσικά υλικά και υψηλής ποιότητας προδιαγραφές κατασκευής, οι κατοικίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν άνεση, λειτουργικότητα και έναν αυθεντικό μεσογειακό τρόπο ζωής όλο το χρόνο.

Η τοποθεσία του Napa Meridian Villas

Πρωινές βουτιές στο Nissi Beach, μεσημέρι στη Μαρίνα Αγίας Νάπας και βραδινή έξοδος στο κέντρο της Αγίας Νάπας, στον Πρωταρά και στα γύρω χωριά.

Με το Napa Meridian Villas μπορείτε να τα έχετε όλα. Βρίσκεται σε μία από τις πιο προνομιακές περιοχές της Κύπρου και συνδυάζει την ηρεμία μιας πολυτελούς κατοικίας με την εύκολη πρόσβαση στις πιο όμορφες παραλίες, τις υπηρεσίες και την κοσμοπολίτικη ζωή της περιοχής.

Κέντρο Αγίας Νάπας: 4 λεπτά

Παραλία Nissi Beach: 5 λεπτά

Μαρίνα Αγίας Νάπας: 10 λεπτά

Πρωταράς: 15 λεπτά

Μαρίνα Παραλιμνίου: 15 λεπτά

Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας: 30 λεπτά

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το Napa Meridian Villas εδώ.

Info: Giovani Homes, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 170, 5280 Παραλίμνι.

Τηλ: +357 23 833780 www.giovani.cy