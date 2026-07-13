Στην Κύπρο φέρεται να διαμένει ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Γιούρι Ισάεφ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού ερευνητικού ιστότοπου Rucriminal.info, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Ισάεφ εγκατέλειψε τη Ρωσία λίγο μετά την αποχώρησή του από την Κεντρική Τράπεζα και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει στη χώρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει εγκατασταθεί στην Κύπρο, όπου η οικογένειά του φέρεται να διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Ο Ισάεφ υπηρέτησε για περισσότερα από δέκα χρόνια ως επικεφαλής της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων (ASV), ενώ τον Ιανουάριο του 2022 διορίστηκε αναπληρωτής πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους εντάχθηκε και στην κυβερνητική επιτροπή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Λίγους μήνες αργότερα έγινε γνωστή η αποχώρησή του από τη θέση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισάεφ είχε στο παρελθόν διατελέσει σύμβουλος του πρώτου αναπληρωτή διευθυντή της FSB, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, ενώ το περιβάλλον του τον θεωρούσε πρόσωπο με διασυνδέσεις στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο ιστότοπος ισχυρίζεται επίσης ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον επιχειρηματία Ιλία Τράμπερ, γνωστό με το προσωνύμιο «Αντίκας», ο οποίος έχει επανειλημμένα συνδεθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης με το οργανωμένο έγκλημα στη Ρωσία, χωρίς ο ίδιος να έχει αποδεχθεί τις σχετικές κατηγορίες.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισάεφ διατηρούσε σχέσεις με πρώην στελέχη της FSB και άλλους Ρώσους αξιωματούχους, αρκετοί από τους οποίους συνελήφθησαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων.

Ως ενδεικτικές περιπτώσεις αναφέρονται η σύλληψη του πρώην στελέχους της FSB Κίριλ Τσερκάλιν το 2019, του πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της Διεύθυνσης «Κ» της FSB Ντμίτρι Φρόλοφ, καθώς και η σύλληψη, το 2025, του Αντρέι Μέλνικοφ, πρώην συνεργάτη και διαδόχου του Ισάεφ στην Υπηρεσία Ασφάλισης Καταθέσεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις κυπριακές ή τις ρωσικές αρχές ότι ο Γιούρι Ισάεφ βρίσκεται στην Κύπρο.