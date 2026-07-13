Τέσσερις κυπριακές οχιές εντόπισε ο γνωστός γητευτής φιδιών Γιάννης Αγγελή κατά τη διάρκεια περιπάτου σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, καταγράφοντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο της άγριας ζωής.

Όπως αναφέρει, η εξόρμηση στη φύση εξελίχθηκε σε μια μοναδική εμπειρία, όταν μέσα σε ένα μικρό ρυάκι εντόπισε τέσσερις κυπριακές οχιές συγκεντρωμένες στο ίδιο σημείο. Ανάμεσά τους βρισκόταν μία οχιά, η οποία άλλαζε το δέρμα της μέσα στο νερό.

Ο Γιάννης Αγγελή επισημαίνει ότι οι κυπριακές οχιές είναι εξαιρετικοί κολυμβητές, γεγονός που εξηγεί την παρουσία τους μέσα στο ρυάκι. Μέσα από το βίντεο παρουσιάζεται η φυσική συμπεριφορά τους στο περιβάλλον όπου ζουν, αναδεικνύοντας μια λιγότερο γνωστή πτυχή του μοναδικού αυτού είδους της κυπριακής πανίδας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι όλες οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό προς τα ζώα και το φυσικό τους περιβάλλον, απευθύνοντας έκκληση προς το κοινό να μην επιχειρεί να πλησιάζει άγρια φίδια χωρίς την απαραίτητη εμπειρία και γνώση, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.

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