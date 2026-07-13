Τον βανδαλισμό της επιτύμβιας στήλης στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού, στην Έγκωμη, καταγγέλλει με ανάρτησή του ο τέως δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου.

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, άγνωστοι αφαίρεσαν τις επιγραφές που αναφέρονταν στην εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων από τους Τούρκους, αλλοιώνοντας το μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο τέως δήμαρχος απευθύνει έκκληση προς τον Δήμο Λευκωσίας να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση της επιτύμβιας στήλης.

«Βανδαλίστηκε η επιτύμβια στήλη στο Πάρκο Ποντιακού Ελληνισμού στον Δήμο Έγκωμης. Αφαιρέθηκαν οι επιγραφές που αναφέρονταν στην εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων από τους Τούρκους. Ας κινηθεί πάραυτα ο Δήμος Λευκωσίας για αποκατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Λευκωσίας σχετικά με το περιστατικό.



