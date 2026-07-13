Καπνός ενδέχεται να είναι ορατός στην περιοχή της Αεροπορικής Βάσης RAF Ακρωτηρίου κατά το διάστημα από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου, λόγω προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης της Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Διάσωσης των Βρετανικών Βάσεων.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Βρετανικές Βάσεις καλούν το κοινό να μην ανησυχήσει εάν παρατηρήσει καπνό να υψώνεται από την περιοχή της αεροπορικής βάσης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προγραμματισμένη εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται, η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στη νέα εγκατάσταση προσομοίωσης αεροσκάφους, η οποία χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση πυροσβεστών σε συνθήκες που προσομοιάζουν πραγματικά περιστατικά.

Οι Βρετανικές Βάσεις ευχαριστούν το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.