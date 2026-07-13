Νεκρός λαγοκέφαλος εντοπίστηκε σε παραλία της Λάρνακας την Κυριακή (12/7).

Το εν λόγω ψάρι, αν και εντοπίζεται στις κυπριακές θάλασσες τα τελευταία 20 χρόνια, το τελευταίο διάστημα έγινε ευρέως γνωστό λόγω της έντονης προσοχής που έλαβε από τα ελλαδικά ΜΜΕ.

Στο βίντεο ένας λουόμενος περιφέρει το νεκρό ψάρι στην παραλία.

Δείτε το βίντεο:

Ξεβράστηκε νεκρός λαγοκέφαλος στη Λάρνακα- «Περιφορά» στην παράλια pic.twitter.com/b4PXn8ZofW — Sigmalive (@Sigmalivecom) July 13, 2026

Διαβάστε επίσης: Πού καταλήγουν οι λαγοκέφαλοι που παγιδεύονται στην Κύπρο