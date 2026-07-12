Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αυτούσια η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση τοπικά στα παράλια, ενώ κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.