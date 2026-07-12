Η Αστυνομία προχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη σύλληψη πέντε προσώπων στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου για αυτόφωρα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση εναντίον αστυνομικών, αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη, δημόσια εξύβριση και άλλα συναφή αδικήματα.

Στη Λευκωσία, μέλη του Υποσταθμού Λήδρας συνέλαβαν, σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, έναν 18χρονο και έναν 22χρονο. Ο 18χρονος συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη για συμμετοχή σε συμπλοκή, ενώ ο 22χρονος συνελήφθη για πρόκληση ανησυχίας. Κατά τη νόμιμη σύλληψή τους, αμφότεροι επιτέθηκαν στα μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να συλληφθούν για τα αυτόφωρα αδικήματα που διέπραξαν.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, γύρω στις 3:15 τα ξημερώματα, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) επενέβησαν σε συμπλοκή που σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο. Δύο πρόσωπα, ηλικίας 22 και 24 ετών, συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια της επέμβασης τραυματίστηκαν τρία μέλη της Αστυνομίας. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου έτυχαν των πρώτων βοηθειών και έλαβαν εξιτήριο. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στην ίδια επαρχία, 19χρονος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε δύο μέλη της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια αστυνομικής περιπολίας.

Τα περιστατικά αυτά καταδεικνύουν ότι τα μέλη της Αστυνομίας καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν καταστάσεις υψηλού κινδύνου, προκειμένου να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία και την ασφάλεια των πολιτών και να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει ότι κάθε επίθεση εναντίον μέλους της, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αποτελεί επίθεση κατά της έννομης τάξης και της δυνατότητας του κράτους να προστατεύει αποτελεσματικά την κοινωνία. Η βία και η παρεμπόδιση του έργου των αστυνομικών δεν θα γίνονται ανεκτές και θα αντιμετωπίζονται άμεσα και με τη δέουσα αυστηρότητα, πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Η Ηγεσία της Αστυνομίας εκφράζει την πλήρη στήριξη και εμπιστοσύνη της προς τα μέλη της Δύναμης, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αφοσίωση που επιδεικνύουν καθημερινά, ακόμη και υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η προστασία των αστυνομικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση ώστε η Αστυνομία να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά την αποστολή της: την προστασία του πολίτη, την επιβολή της νομιμότητας και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει να ενεργεί με αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικότητας, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου.