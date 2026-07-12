Η υπ΄αριθμόν ένα πρόκληση που έχουν να διαχειριστούν καθημερινά στο δημόσιο σχολείο σήμερα είναι τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, δήλωσε σε συνέντευξή της στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου. Ωστόσο, υπογράμμισε πως το δημόσιο σχολείο θα συνεχίσει να είναι ανθεκτικό, γιατί στηρίζεται από ικανούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αγαπούν τα παιδιά, αγαπούν αυτό που κάνουν και πολλές φορές καλύπτουν όλα αυτά τα κενά του συστήματος, όπως ανέφερε.

«Δυστυχώς τα περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς αυξήθηκαν, το βλέπουμε και στην κοινωνία. Το σχολείο είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας", είπε η κ. Βασιλείου, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει εστίαση στην πρόληψη και στη διαχείριση του φαινομένου αυτού.

Είπε, παράλληλα, ότι υπάρχουν δομές που πρέπει να ενισχυθούν και το Υπουργείο και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως είναι για παράδειγμα το Υφυπουργείο Πρόνοιας.

Η κ. Βασιλείου χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση ως κρίσιμη, αναφέροντας πως είναι πολλές οι προκλήσεις και πολλά τα ζητήματα τα οποία έπρεπε να λυθούν χθες.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι αυτή είναι μια περίοδος, η οποία είναι δύσκολη και για τον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό και για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ στη συνέντευξη της στο ΚΥΠΕ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, στο δημόσιο σχολείο , στο θέμα των αντικαταστάσεων, στο νέο σύστημα αξιολόγησης, στη σχολική βία, την ειδική εκπαίδευση και τα ολοήμερα.

Σύστημα διορισμών και απόφαση ΠΟΕΔ να συμμετέχει δε διάλογο αφού δοθεί πρόταση από ΥΠΑΝ

Σε ερώτηση που βρίσκεται το φλέγον θέμα του διορισμού των εκπαιδευτικών, και αν θα ζήσουμε ένα «θερμό» εκπαιδευτικό καλοκαίρι, η κ. Βασιλείου είπε ότι οι προκλήσεις του δημόσιου σχολείου είναι πολλαπλές, ολοένα και αυξάνονται και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός ή η εκπαιδευτικός νιώθει να αφήνεται μόνος του ή μόνη της για να ανταπεξέλθει και να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις για να μπορέσει να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να έχουν την εκπαίδευση που τους αξίζει και δικαιούνται.

«Τώρα το κατά πόσο θα είναι 'καυτό' καλοκαίρι, φαίνεται να συνεχίζουμε με βροχές, επομένως δεν ξέρω αν θα αυξηθεί περισσότερο ο υδράργυρος. Τώρα από πλευράς ΠΟΕΔ, η αντίδραση της Οργάνωσης ήταν ακριβώς για να τονίσει ότι φτάνει πια η κοροϊδία και δεν είναι τυχαία η λέξη που χρησιμοποιώ», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να τους αξιοποιούμε τους εκπαιδευτικούς που είναι ικανοί, "δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν γιατί θέλουν οι άνθρωποι να προσφέρουν».

Είπε, παράλληλα, ότι τα χρονικά όρια είναι τέτοια που δεν σηκώνει ούτε άλλο περίμενε ούτε άλλη αναμονή.

«Τα σχολεία του 2027 πρέπει να λειτουργήσουν για τα παιδιά μας και πρέπει να βρεθούν εκείνες οι λύσεις για να υπάρχουν εκπαιδευτικοί», συμπλήρωσε.

Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε και σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κύρος και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών αλλά και στο πρόβλημα προκύπτει με την έλλειψη εκπαιδευτικών, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, λέγοντας ότι ερχόμαστε στην Κύπρο να ακυρώσουμε, έναν κατάλογο, ο οποίος τα τελευταία δυο χρόνια τουλάχιστον στα δημοτικά σχολεία, είναι αυτός ο οποίος δίνει τη δυνατότητα διορισμών εκπαιδευτικών, γιατί ο πίνακας διορισίμων εξαντλείται και καταφεύγουμε εξ ολοκλήρου στον κατάλογο διοριστέων.

«Και ψάχνουμε άλλους τρόπους και άλλες διευθετήσεις με πολλά ερωτηματικά, με πολλές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα στέκουν νομικά αυτοί όλοι οι τρόποι, για να βρούμε εκπαιδευτικούς να βάλουμε στα σχολεία», ανέφερε.

«Δηλαδή ακυρώνουμε έναν κατάλογο ο οποίος έχει μέσα εκπαιδευτικούς, πετάμε στο δρόμο εάν εφαρμοστεί η νομοθεσία αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο επάγγελμα και σου λένε ναι είμαι εδώ και θέλω να είμαι εδώ. Αγαπώ το επάγγελμα, αγαπώ τη δουλειά μου, αγαπώ τα παιδιά και θέλω να είμαι εδώ. Τους πετάμε έξω και θα ψάχνουμε να βρούμε εκπαιδευτικούς», σημείωσε.

Η Πρόεδρος τα ΠΟΕΔ αναφέρθηκε και στην έλλειψη αντικαταστατών, αλλά και γενικότερα στην έλλειψη ενδιαφέροντος για να ακολουθήσουν οι νέοι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, λέγοντας ότι ειδικά στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία υπάρχει σοβαρή έλλειψη, και φτάνει μέχρι Νοέμβρη η Εκπαιδευτική Υπηρεσία για να προκηρύξει τις θέσεις που μένουν χωρίς ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς.

«Άρα, λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα ήδη καταγραμμένο και πάμε αυτό το πρόβλημα να το κάνουμε να γίνει ακόμη πιο έντονο. Για ποιο λόγο; Η λύση είναι εδώ. Εδώ και 11 χρόνια τη δοκιμάσαμε, την είδαμε και είδαμε ότι λειτουργεί. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακαθίσουν τις εξετάσεις μπαίνουν στον κατάλογο διορισίμων και έχουν τα θετικά και τα αρνητικά, που και εδώ πρέπει να δούμε πώς διορθώνονται οι στρεβλώσεις, υπάρχει ο κατάλογος διοριστέων ο οποίος δημιουργείται με τον τρόπο που ξέρουμε», συμπλήρωσε.

Υπάρχουν δύο κατάλογοι που εδώ και 11 χρόνια λειτουργούν, δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία να στελεχώνονται, συνέχισε, και διερωτήθηκε γιατί πρέπει να κάνουν την όποια αλλαγή.

«Επομένως καλούμε το Υπουργείο επιτέλους να δει επί του πρακτέου τι συμβαίνει, να δει επί του πρακτέου τι λειτουργεί, τι δοκιμασμένα λειτουργεί, και ναι, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, πρέπει να παραμείνουν και οι δύο κατάλογοι, οι διορισμοί να γίνονται και από τους δύο καταλόγους και να αποφύγουμε λύσεις, οι οποίες στην προσπάθειά μας να μην αποδεχτούμε στρεβλώσεις ή λάθη που έγιναν, και στην προσπάθειά μας να πούμε ότι ναι, αυτό που έγινε είναι καλό, κλπ, να δημιουργήσουμε κάτι άλλο, το οποίο ακούγεται να είναι χειρότερο ή να έχει πολλά -πολλά- πολλά ερωτηματικά, τέτοια που ενδεχομένως και να μην αφήσουν το σύστημα να λειτουργήσει», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν εισακουστούν, η κ. Βασιλείου είπε ότι προέχει το Υπουργείο να δώσει μια πρόταση, η οποία να αγγίζει όλες τις πτυχές για να μπορέσουν ως εκπαιδευτικές οργανώσεις να το μελετήσουν.

Σημείωσε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία και με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, προσθέτοντας ότι σε ό,τι αφορά στην ΟΕΛΜΕΚ φαίνεται να έρχεται κοντά στη θέση της ΠΟΕΔ, γιατί και ειδικότητες της ΟΕΛΜΕΚ φαίνεται στην περίπτωση που αν εφαρμοστεί η νομοθεσία να μένουν χωρίς εκπαιδευτικούς.

«Σε ειδικότητες όπως οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί φαίνεται να εντοπίζεται το ίδιο πρόβλημα, όπως αυτό που εντοπίζεται στη Δημοτική Εκπαίδευση. Επομένως, είμαστε σε επικοινωνία, αναμένουμε το Υπουργείο, να δούμε τι θα φέρει κοντά μας και σίγουρα μέσα από μελέτη, υπευθυνότητα και σοβαρότητα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα μας βήματα», ανέφερε.

Το "θερμό" καλοκαίρι δεν είναι αυτοσκοπός

Τόνισε, παράλληλα, ότι το "θερμό" καλοκαίρι δεν είναι αυτοσκοπός.

«Η ΠΟΕΔ σε καμία περίπτωση δεν είχε σαν πρόταγμά της, την όποια διαμάχη ή το να φωνάζουμε, απλά για να φωνάζουμε. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Οι αριθμοί μιλούν. Όταν χρειάζεσαι πέραν των 1000 εκπαιδευτικών να καλύψεις ανάγκες σε πρωινό και απογευματινό σχολείο και ο κατάλογος διορισίμων έχει μόνο 300, νομίζω και τα μαθηματικά και ενός παιδιού δημοτικού μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν. Τα πράγματα είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια άλλης λύσης. Το 2027 είναι εδώ, δηλαδή σε έναν χρόνο τα σχολεία θα πρέπει να στελεχωθούν, άρα τα πράγματα νομίζω είναι ξεκάθαρα», συμπλήρωσε.

Βία και παραβατικότητα

Ερωτηθείσα σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σχολείο, η κ. Βασιλείου είπε ότι η υπ΄αριθμόν ένα πρόκληση που έχουν να διαχειριστούν καθημερινά είναι τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και παραβατικής συμπεριφοράς .

«Δυστυχώς αυξήθηκαν, είναι γεγονός, το βλέπουμε και στην κοινωνία. Το σχολείο είναι μία μικρογραφία της κοινωνίας. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο δεν αναμέναμε σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ΠΟΕΔ», πρόσθεσε, και σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει εστίαση στην πρόληψη και στη διαχείριση του φαινομένου αυτού.

Είπε, παράλληλα, ότι υπάρχουν δομές που πρέπει να ενισχυθούν και το Υπουργείο και τα συναρμόδια Υπουργεία, όπως είναι για παράδειγμα το Υφυπουργείο Πρόνοιας.

«Χρειαζόμαστε στήριξη, τα παιδιά μας χρειάζονται περισσότερα πράγματα από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, από πλευράς Υφυπουργείου Πρόνοιας. Αν θέλουμε να τα στηρίξουμε επί της ουσίας, πρέπει όλοι να σηκώσουμε μανίκια. Τα παιδιά μας αξίζουν πολλά. Πρέπει να σκεφτούμε πρωτίστως το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας και να τα στηρίξουμε», πρόσθεσε.

Για την υποστελέχωση που παρατηρείται λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για τη θέση του αντικαταστάτη, η κ. Βασιλείου ανέφερε ότι «και εδώ η ΠΟΕΔ έκανε βήματα, προχώρησε και στη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, σε μία προσπάθεια να διευθετηθεί το ζήτημα που υπάρχει σε ότι αφορά στο ότι μερίδα αντικαταστατών εκπαιδευτικών μας να μένουν χωρίς ανεργιακό επίδομα τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα».

Είπε, επίσης, πως προσπαθούν να πιέσουν έτσι ώστε το εργασιακό πλαίσιο των αντικαταστατών να είναι τέτοιο που να μην λειτουργεί αποτρεπτικά, θέλουν τους ανθρώπους να έρθουν κοντά, θέλουν νέους εκπαιδευτικούς να μπουν στο σύστημα, να προσφέρουν, να βοηθήσουν ώστε αυτούς τους μήνες του χειμώνα να μην γονατίζουν τα σχολεία από αυτή την υποστελέχωση που παρατηρείται.

«Έχουν γίνει κάποια βήματα σωστά από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Διορθώθηκαν στρεβλώσεις που υπήρχαν σε ότι αφορά στον διορισμό, με πλήρες ωράριο. Είναι θετικό, υπάρχει όμως πεδίο δόξης λαμπρό από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος σε αυτό το κομμάτι», συμπλήρωσε.

Η κ. Βασιλείου αναφέρθηκε και στο θέμα των κτιρίων. «Και τα κτίρια είναι σημαντική παράμετρος. Πρέπει τα σχολικά κτίρια να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού συστήματος του 2026. Πρέπει πράγματα να αλλάξουν, πρέπει πράγματα να βελτιωθούν, ακριβώς για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά, η κ. Βασιλείου είπε ότι και εδώ ακόμα υπάρχει εκκρεμότητα.

«Σήμερα που μιλάμε, σχολεία θερινά λειτουργούν χωρίς κλιματιστικό, με ένα, δύο κλιματιστικά και με λύσεις ανάγκης που γίνονται ακριβώς για να μην αφήσουμε τα παιδιά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες", είπε.

Όσον αφορά στις λυόμενες αίθουσες, ανέφερε ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λύση ανάγκης», προσθέτοντας ότι αυξάνεται ο μαθητικός πληθυσμός ειδικά στα δημόσια νηπιαγωγεία, και υπάρχει ανάγκη σωστού σχεδιασμού από πλευράς ΥΠΑΝ. Και τα ειδικά σχολεία, συνέχισε, γέμισαν λυόμενες αίθουσες.

«Ξέρουμε τι σημαίνει για ένα παιδί που βρίσκεται σε ένα ειδικό σχολείο πόσο σημαντικό είναι ο εξωτερικός χώρος, η αυλή, ο παιχνιδότοπος, ακούμε για περιπτώσεις όπου ακυρώνονται παιχνιδότοποι, ακυρώνονται χώροι εξωτερικοί για να μπουν λυόμενες αίθουσες. Ακριβώς γιατί δεν υπήρξε ή δεν προϋπήρχε ο αναγκαίος σχεδιασμός σε ό, τι αφορά στα σχολικά κτίρια. Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στεγασμένοι χώροι σε αυλές με 40 τόσους βαθμούς και με έλλειψη του πράσινου», συμπλήρωσε.

Εξάλλου, η κ. Βασιλείου είπε ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να υποδεχτούν, να διαπαιδαγωγήσουν, να γίνουν και μαμάδες και μπαμπάδες και ψυχολόγοι και παππούδες και κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ, σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε ως κοινωνία, τα παιδιά μας.

Σε ό,τι αφορά στην ειδική εκπαίδευση και τα ολοήμερα, η κ. Βασιλείου είπε ότι είναι θετικό να εξαγγέλλεται αύξηση των ολοήμερων, ωστόσο αυτός ο θεσμός χρειάζεται στήριξη, και αναφέρθηκε στην ανάγκη περαιτέρω συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, που θα συμβάλει στη συνέχεια που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε πρωινό και απογευματινό σχολείο.

Αναφορικά με την ειδική ενιαία εκπαίδευση, η κ. Βασιλείου είπε ότι το Υπουργείο και η νυν Υπουργός κατέθεσαν την πρόθεση για επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

«Η ΠΟΕΔ από την πρώτη στιγμή κατέθεσε τη θετική της διάθεση στο να βοηθήσει σε αυτό. Δυστυχώς για αρκετό καιρό, πέραν από την αύξηση του αριθμού σε συνοδούς κλπ, που χρειάζονται, επί της ουσίας δεν είδαμε οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση στη νομοθεσία. Στις λίγες συναντήσεις που έγιναν ύστερα από έντονη πίεση από πλευράς οργάνωσης, καταγράφονται κάποια θετικά στοιχεία», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το θέμα των εκπαιδευτικών αορίστου, η κ. Βασιλείου είπε ότι κακώς υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και η άνιση μεταχείριση μεταξύ αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και αορίστου χρόνου εργαζόμενων στη δημόσια υπηρεσία

«Έγινε μια συνάντηση τον Ιούνιο, στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας και του ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών. Οφείλω να πω ότι ήταν θετικό το κλίμα, φάνηκε να γίνεται αντιληπτή αυτή η αδικία, καταγράφηκε μία πρόθεση, μία διάθεση να εξεταστεί το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πλέον κουραστήκαμε στα της θεωρίας, θέλουμε πράξεις, θέλουμε να δούμε αυτό που καταγράψαμε ως θετικό κλίμα που ανέφερα προηγουμένως, πώς αποτυπώνεται επί της ουσίας», πρόσθεσε.

Είπε, παράλληλα, ότι στάλθηκε και μια κοινή επιστολή των εκπαιδευτικών οργανώσεων στον ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας το αμέσως επόμενο διάστημα να δοθεί μία πρόταση, να τους κατατεθεί και γραπτώς αυτό που καταγράφηκε και προφορικά, ώστε «να προχωρήσει το καλύτερο έτσι ώστε να αρθεί αυτή η αδικία, που δεν νομίζω να έχει κάποιον ο οποίος αμφισβητεί ότι υπάρχει αυτή η αδικία».

Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η κ. Βασιλείου είπε ότι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, «το οποίο δυστυχώς το πώς έτυχε διαχείρισης από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και αναφέρομαι στον δημόσιο λόγο του Υπουργείου Παιδείας, αφέθηκε να νοηθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουμε την αξιολόγηση, ουδέν αναληθέστερο, αφέθηκε να νοηθεί ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση, επίσης ουδέν αναληθέστερο».

«Δημιουργήθηκε μια κατάσταση, η οποία υπονόμευε στο τέλος της ημέρας και τη δημόσια εκπαίδευση, αλλά πρωτίστως τους λειτουργούς και όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται στο δημόσιο σχολείο. Δυστυχώς ψηφίστηκαν παρόλες τις αντιδράσεις μας οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι επί της ουσίας και ίσως και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ήμασταν έντονοι, επί της ουσίας δεν αλλάζει αυτά που θα περίμενε η κοινωνία και ο κόσμος και οι εκπαιδευτικοί μας να αλλάξει», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες, κάνοντας αναφορά στη διαμορφωτική αξιολόγηση που περιλαμβάνεται στους νέους κανονισμούς.

«Η διαμορφωτική αξιολόγηση έρχεται προσθετικά να γίνει από 40 επιθεωρητές. Πώς θα καταφέρουν αυτοί οι 40 άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε αυτό το εγχείρημα, όταν στο ήδη βεβαρημένο τους πρόγραμμα προστέθηκε και το κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολόγησης; Πώς θα εμπλακούν οι ανώτεροι εκπαιδευτικοί στη διαμορφωτική αξιολόγηση όταν ανώτεροι εκπαιδευτικοί θα προαχθούν το 2027 και αν;. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι ψηφίζονται νόμοι και κανονισμοί μόνο και μόνο για να βάλουμε έναν 'νι' στο κουτάκι ότι διεκπεραιωτικά έγινε και αυτό», σημείωσε.

Η κ. Βασιλείου τόνισε ότι η εκπαίδευση δεν είναι χώρος όπου μπορεί κάποιος να λειτουργήσει διεκπεραιωτικά.

«Η εκπαίδευση είναι οι άνθρωποί του, είναι οι δάσκαλοι, είναι νηπιαγωγοί, είναι οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, είναι τα παιδιά, είναι οι διευθύνσεις των σχολείων που έχουν καθημερινά να διαχειριστούν χίλιες δυο προκλήσεις και να δώσουν σημασία σε αυτό που πρέπει να δώσουμε σημασία, δηλαδή στα παιδιά και όχι να αναλωνόμαστε με γραφειοκρατικές διαδικασίες, με διαδικασίες που κανείς δεν ξέρει πώς θα γίνουν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα πως θα χαρακτήριζε τη σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης με μία λέξη, η κ. Βασιλείου είπε ότι θα την έλεγε κρίσιμη «γιατί είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις για πολλά ζητήματα τα οποία έπρεπε να λυθούν χθες. Τα χρονικά περιθώρια είναι ανύπαρκτα. Δεν είμαστε στο και 5, είμαστε στο και 105. Αν όμως μου δινόταν η δυνατότητα να ανοίξω το φακό μου και να δω διαχρονικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και επειδή είμαι και εκ της φύσεως αισιόδοξος άνθρωπος, θα έλεγα ανθεκτικό», συμπλήρωσε.

Θα επέμενε στο ανθεκτικό, σημείωσε, διότι παρά τις προκλήσεις, τις ελλείψεις, παρά τις αδυναμίες, παρά τα ζητήματα που χρήζουν άμεσης διαχείρισης, εντούτοις το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι απρόσωπο, είναι οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί που του δίνουν ζωή καθημερινά, ατάφεραν να δώσουν αυτή την ανθεκτικότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα και να το βοηθήσουν να λειτουργεί τόσα χρόνια, να προσφέρει εκπαίδευση, να σμιλεύει ψυχές, και να βγάζει ανθρώπους στην κοινωνία.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι ο «δάσκαλος» της εποχής του ποιητή Κωστή Παλαμά δεν έχει καμία σχέση με τον δάσκαλο του σήμερα, γιατί οι κοινωνίες αλλάζουν, οι προκλήσεις αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, οι απαιτήσεις από την κοινωνία για τον δάσκαλο, αλλάζουν, αυξάνονται οι απαιτήσεις και πρέπει οι εκπαιδευτικοί συνεχώς να προσπαθούν και πρέπει να ανταποκρίνονται, «αλλά δυστυχώς πολλές φορές αυτό το πρέπει αφορά μόνο τους ίδιους και μόνο τη δική τους υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, αφήνονται δηλαδή πολλές φορές αβοήθητοι να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν καθημερινά στις σχολικές αίθουσες».

Σε παρατήρηση αν της δινόταν αύριο η δυνατότητα να αλλάξει κάτι από το εκπαιδευτικό σύστημα ποιο θα ήταν αυτό, η κ. Βασιλείου είπε ότι θα στόχευε στην τάξη, στη σχολική αίθουσα.

Ερωτηθείσα πώς θα βαθμολογούσε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση , που ψηφίστηκε πρόσφατα, η κ. Βασιλείου είπε ότι για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό που έχει ψηφιστεί.

«Και από τη στιγμή που μια μεταρρύθμιση δεν είναι μεταρρύθμιση γιατί δεν αλλάζει επί της ουσίας αυτό το οποίο υπάρχει, σαφώς θα ήταν απροβίβαστος ο βαθμός που θα έβαζα επομένως σίγουρα σε μια κλίμακα του 10 κάτω από το 5», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι αυτήείναι μια περίοδος η οποία δυστυχώς είναι δύσκολη και για τον εκπαιδευτικό συνδικαλισμό και για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού και πως αυτό καταγράφεται και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από νέους ανθρώπους να έρθουν σε αυτόν.

«Άρα, αυτό θα πρέπει να προβληματίσει όλους μας, είναι πώς αλλάζουμε αυτή την κατάσταση. Το δημόσιο σχολείο θα συνεχίσει να είναι ανθεκτικό, γιατί στηρίζεται από ικανούς εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αγαπούν τα παιδιά, αγαπούν αυτό που κάνουν και πολλές φορές καλύπτουν όλα αυτά τα κενά του συστήματος που ανέφερα προηγουμένως. Το δημόσιο σχολείο προσέφερε διαχρονικά και θα συνεχίσει να προσφέρει, νομίζω είναι εκεί καταγραμμένα, αποτυπώνονται σε γενιές και γενιές το τι πρόσφερε και το τι προσφέρει το δημόσιο σχολείο», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι εκείνο που ζητά το δημόσιο σχολείο και οι λειτουργοί του είναι η κοινωνία και η πολιτεία να σταθεί δίπλα του και να το στηρίξει για να κάνει αυτό που όλοι θέλουμε να κάνει: "να βγάλει τις επόμενες γενιές παιδιών που να είναι ενεργοί πολίτες και έτοιμοι να στηρίξουν αυτό τον τόπο και να τον πάρουν πιο μπροστά, έτοιμοι να στηρίξουν αυτό τον τόπο και να ονειρευτούν μια πατρίδα ελεύθερη και μια Κύπρο επανενωμένη".





Πηγή: ΚΥΠΕ