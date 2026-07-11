Του Μάριου Ιγνατίου



Ανησυχία στις Αρχές προκαλεί η διαρροή πετρελαιοειδών στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου, με τη ρύπανση να είναι εμφανής στην επιφάνεια της θάλασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΙΓΜΑ, η διαρροή φαίνεται να προήλθε από βλάβη σε ντεπόζιτο φύλαξης λαδιών, το οποίο βρίσκεται πίσω από το κτήριο της Αρχής Λιμένων πλησιον του λιμανιού.



Τα πετρελαιοειδή κατέληξαν μέσω του συστήματος απορροής στο λιμανάκι, προκαλώντας ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η ζημιά στο ντεπόζιτο να προκλήθηκε κακόβουλα.



Στο σημείο αναμένεται να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό της διαρροής και τον καθαρισμό της περιοχής.









