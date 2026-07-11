Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 11:00 το πρωί της Κυριακής και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο τοπικά, κυρίως τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο τοπικά στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο κυρίως τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη.



Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.



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