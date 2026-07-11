Η αγορά χρειάζεται ηθική τραπεζική, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος και μέλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μάριος Κληρίδης, σε σχέση με το εγχείρημα για νέο Συνεργατισμό, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, την ανάγκη προσοχής στα θέματα διακυβέρνησης.

Ερωτηθείς για την προσπάθεια σύστασης νέας Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, ο κ. Κληρίδης είπε ότι υπάρχει και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Από τη μία, είπε, "η αγορά χρειάζεται ηθική τραπεζική (ethical banking), δηλαδή τράπεζες που να σκέφτονται όχι μόνο τα κέρδη αλλά και τον δανειζόμενο", που να λαμβάνουν υπόψη την εξοφλητική ικανότητα των πελατών τους και να μη βασίζονται μόνο στις εξασφαλίσεις.

Από την άλλη, συνέχισε, το πρόβλημα του Συνεργατισμού είναι στη διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με την αρχή "κάθε μέλος και μία ψήφος" που αποτελεί βασική αρχή του Συνεργατισμού, "αρχίζουν να μπαίνουν οι αδυναμίες του πολιτικού συστήματος", με το κάθε κόμμα "να θέλει βάλει τους δικούς του".

Επίσης, εξέφρασε προβληματισμό κατά πόσον αυτή η λογική διακυβέρνησης είναι δίκαια, για έναν επενδυτή που επένδυσε €100.000 να έχει τα ίδια δικαιώματα ψήφου με κάποιον που επένδυσε €100.

"Πρέπει να χειριστούν τα θέματα διακυβέρνησης και το ΔΣ που θα μπει σε αυτό τον οργανισμό να μην έχει πολιτικές σκοπιμότητες και να εφαρμόσει ηθική τραπεζική", ανέφερε.

Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσον είναι εφικτή η έκδοση άδειας από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Κληρίδης είπε ότι "θα πρέπει να προσπαθήσουν", σημειώνοντας ότι υπάρχουν συνεργατικές τράπεζες στην Ευρώπη, πχ η Rabobank. "Το θέμα είναι το πώς μπορούμε να τη δουλέψουμε στην Κύπρο", επεσήμανε.

Η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ, που έχει ως κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, θα αρχίσει την πώληση μετοχών στις 22 Ιουλίου, έπειτα από έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτή η εταιρεία θα έχει το 60% της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, ενώ το 40% θα ανήκει στα νομικά πρόσωπα και στις εταιρείες του Συνεργατισμού, σύμφωνα με όσα λέχθησαν την Παρασκευή στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το θέμα, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την ΕΚΚ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη Δημόσια Προσφορά έως 42 εκ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital, με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών.

(ΚΥΠΕ/