Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στις πρόσφατες τοποθετήσεις του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), παραθέτοντας τις θέσεις της για ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, τη μετάβαση στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον ρόλο της στη διασφάλιση της αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης της χώρας.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εκφράζει τον προβληματισμό της για τοποθετήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Συνεπεία τούτου, επιθυμεί να προβεί σε αναγκαίες επισημάνσεις για αποκατάσταση της αλήθειας και ορθή ενημέρωση των πολιτών. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ).

Η ΑΗΚ δηλώνει παρούσα στις ενεργειακές εξελίξεις που αφορούν στην χώρα και προσεγγίζει τη μετάβαση στη νέα αγορά ενέργειας με τη δέουσα σοβαρότητα που επιβάλλει ο θεσμικός της ρόλος.

Ανεδαφική η επίκληση σε «εργασιακή διαφορά»

Το αφήγημα του ΣΕΠΗΕ ότι μια εργασιακή διαφορά έθεσε σε κίνδυνο την ηλεκτροδότηση της χώρας βασίζεται σε μια θεμελιωδώς λανθασμένη παραδοχή. Τα ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν, μεταξύ άλλων και την ΑΗΚ, αφορούν αποκλειστικά κρίσιμα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και ενεργειακής ασφάλειας και επ’ ουδενί εργασιακές διαφορές μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων. Πέραν τούτου οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ουδέποτε έχει τεθεί σε κίνδυνο η ηλεκτροδότηση της χώρας εξαιτίας εργασιακών θεμάτων. Επιπρόσθετα, πάγια θέση της ΑΗΚ είναι ότι δεν συμφωνεί με απεργιακές κινητοποιήσεις και μέτρα που ταλαιπωρούν ή επηρεάζουν αρνητικά τους καταναλωτές.

Διαχρονική ανθεκτικότητα σε κρίσεις

Αναφορικά με το επιχείρημα του ΣΕΠΗΕ ότι ένα σύγχρονο σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις δυσκολίες, η ιστορία ομιλεί από μόνη της. Εδώ και 74 χρόνια, η ΑΗΚ διασφαλίζει στην πράξη το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Ακόμη και στις πλέον δραματικές και ακραίες συνθήκες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ολοκληρωτική, σχεδόν, καταστροφή του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού τον Ιούλιο του 2011, η ΑΗΚ και το ανθρώπινο δυναμικό της ανταποκρίθηκαν άμεσα, κρατώντας τη χώρα ενεργειακά και οικονομικά ζωντανή. Με την ίδια σοβαρότητα, μεθοδικότητα, επαγγελματισμό και αμεσότητα ανταποκρίθηκε ο Οργανισμός, τόσο κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Αρακαπά το 2021 που επεκτάθηκε στην Ορεινή Λάρνακας, όσο και στη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την Ορεινή Λεμεσό τον Ιούλιο 2025. Η ενεργειακή ασφάλεια διασφαλίζεται επειδή ακριβώς στηρίζεται στη στιβαρότητα αυτού του Οργανισμού.

Ενεργειακή ασφάλεια

Σχετικά με την αναφορά του ΣΕΠΗΕ ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από έναν Οργανισμό, υπενθυμίζουμε ότι σήμερα, υπάρχουν εγκατεστημένα σχεδόν 100.000 συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που αντιστοιχούν σε ισάριθμους εμπορικούς και οικιακούς παραγωγούς ενέργειας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.100 MW. Το μέγεθος αυτό καταδεικνύει την ευρεία διασπορά στην παραγωγή, ειδικά αν συγκριθεί με τα περίπου 1.480 MW συνολικής ισχύος που προέρχονται από τη συμβατική παραγωγή των Μονάδων της ΑΗΚ στους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθμούς.

Έμπρακτες επενδύσεις έναντι θεωρητικών προβληματισμών

Ο ΣΕΠΗΕ αναφέρει την ανάγκη να προβληματιστούμε κατά πόσο ο σημερινός σχεδιασμός του ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει την ανθεκτικότητα που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Η ΑΗΚ καλωσορίζει κάθε θεμιτό προβληματισμό, ωστόσο, η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί αντικείμενο θεωρητικής συζήτησης, αλλά πεδίο άμεσης δράσης.

Η ΑΗΚ ήδη προχωρεί, με ίδια κεφάλαια, σε τεράστιες επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών παραγωγής και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων της σχεδιάζοντας το μέλλον.

Συμφωνούμε απόλυτα με τον ΣΕΠΗΕ ότι οι περισσότερες επενδύσεις και η μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο σύστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας απαιτεί από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν να προχωρούν σε ουσιαστικές επενδύσεις και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Η ΑΗΚ υπήρξε, είναι και θα παραμείνει ο στέρεος ενεργειακός πυλώνας της κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας. Σταθερή της δέσμευση είναι να υπηρετεί τον πολίτη, θέτοντας πάντοτε το δημόσιο συμφέρον υπεράνω κάθε επιμέρους συμφέροντος.