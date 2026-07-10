Νέα στοιχεία προέκυψαν στις έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας για την απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στις 6 Ιουλίου, καθώς εξασφαλίστηκε μαρτυρία που φέρεται να συνδέει τους δύο υπόπτους και με την απόπειρα ληστείας υποκαταστήματος τράπεζας στο Κίτι στις 19 Ιουνίου. Σε βάρος τους εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και οι δύο υποθέσεις διερευνώνται πλέον από κοινού.

Σε σχέση με την απόπειρα ληστείας σε χρυσοχοείο στη Λάρνακα ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, ανέφερε απόψε πως «το ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο των ανακρίσεων και εξετάσεων που διεξάγει για υπόθεση απόπειρας ληστείας από χρυσοχοείο, υπόθεση για την οποία τελούν υπό κράτηση με διάταγμα προσωποκράτησης δύο πρόσωπα, εξασφάλισε μαρτυρία ότι τα πρόσωπα αυτά ενέχονται στη διάπραξη και της απόπειρας ληστείας τράπεζας στο Κίτι».

Εναντίον των δύο υπόπτων εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι υποθέσεις διερευνώνται πλέον από το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνδυασμό.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησαν το απόγευμα της 7ης Ιουλίου στη σύλληψη Ευρωπαίου πολίτη 41 ετών για την απόπειρα ληστείας του χρυσοχοείου που έγινε στις 6 Ιουλίου στη Λάρνακα. Για την ίδια υπόθεση έχει συλληφθεί 33χρονος.

Εναντίον των δύο υπόπτων η Αστυνομία διερευνά συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα ληστείας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας β, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κατοχή επιθετικού όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια του επιθεωρητή εκρηκτικών υλών.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι το απόγευμα της 19ης Ιουνίου δύο άτομα που επέβαιναν σε σαλούν όχημα μετέβησαν έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι. Ακολούθως, στάθμευσαν έξω από το υποκατάστημα, εξήλθαν του οχήματος και έχοντας τα πρόσωπά τους καλυμμένα και κρατώντας τσάντες αθλητικού τύπου μετέβησαν στην είσοδο της τράπεζας, η οποία δεν άνοιξε λόγω του ελεγχόμενου συστήματος. Μετά από πάροδο μερικών δευτερολέπτων επιβιβάστηκαν στο όχημα με το οποίο αφίχθηκαν και αναχώρησαν.

Πηγή: ΚΥΠΕ