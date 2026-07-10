Πυροσβεστικό ελικόπτερο Kamov Ka-32, το οποίο παραχωρήθηκε προσωρινά από την Τουρκία, θα επιχειρεί στα κατεχόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2026, ανακοίνωσε ο «υπουργός γεωργίας και φυσικών πόρων» Χουσεΐν Τσαβούς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσαβούς, το ελικόπτερο, μαζί με το πλήρωμά του, θα βρίσκεται υπό τον συντονισμό του «τμήματος δασών» και αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον χρόνο πρώτης επέμβασης σε δασικές πυρκαγιές.

Το Kamov Ka-32 μπορεί να μεταφέρει 2.500 λίτρα νερού, να απογειωθεί σε περίπου 12 λεπτά και να αναπτύξει ταχύτητα 160 χιλιομέτρων την ώρα. Διαθέτει σύστημα Bambi Bucket, ενώ μπορεί να επιχειρεί σε συνθήκες πυκνού καπνού και ισχυρών ανέμων.

Ο κ. Τσαβούς ανέφερε επίσης ότι σύντομα θα τεθούν σε λειτουργία δύο δεξαμενές ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων. Η μία, χωρητικότητας περίπου 400 τόνων νερού, βρίσκεται στη μονάδα αεροπορίας και η δεύτερη, χωρητικότητας περίπου 600 τόνων, σε στρατιωτική μονάδα στον κατεχόμενο Μαραθόβουνο.

Κατά τον ίδιο, το «τμήμα δασών» διαθέτει για την αντιπυρική περίοδο 11 υδροφόρα οχήματα, πέντε πυροσβεστικά, εννέα οχήματα άμεσης επέμβασης, τέσσερις ισοπεδωτές, τέσσερις μπουλντόζες και δύναμη 205 ατόμων.

Πρόσθεσε ότι τουρκικά στρατιωτικά ελικόπτερα θα συνεχίσουν να συνδράμουν στην κατάσβεση πυρκαγιών, ενώ σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς θα αποστέλλονται πρόσθετα εναέρια μέσα από την Τουρκία.

Πηγή: ΚΥΠΕ