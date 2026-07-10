Στους 25.490 ανήλθαν στις 31 Μαΐου 2026 οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Ο αριθμός τους αυξήθηκε σε σχέση με το τέλος Απριλίου 2026, όταν στην Κύπρο καταγράφονταν 24.880 άτομα υπό προσωρινή προστασία. Παράλληλα, η Κύπρος κατέγραψε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ σε σχέση με τον πληθυσμό της, με 25,9 άτομα ανά χίλιους κατοίκους.

Σύμφωνα με τη Eurostat, υψηλότερα ποσοστά ανά χίλιους κατοίκους καταγράφηκαν στη Σλοβακία με 26,8, και στην Πολωνία με 26,5, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 9,7 ανά χίλιους κατοίκους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά 4,38 εκατομμύρια πολίτες τρίτων χωρών που εγκατέλειψαν την Ουκρανία είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στις 31 Μαΐου 2026. Σε σύγκριση με το τέλος Απριλίου, ο αριθμός των ατόμων από την Ουκρανία υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε κατά 7.795, δηλαδή κατά 0,2%.

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία ήταν η Γερμανία, με 1.283.270 άτομα, ποσοστό 29,3% του συνόλου της ΕΕ, η Πολωνία, με 967.505 άτομα, ποσοστό 22,1%, και η Ισπανία, με 267.400 άτομα, ποσοστό 6,1%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 22 από τις 26 χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Οι τρεις μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιταλία, κατά 6.250 άτομα ή 15,3%, στη Γερμανία, κατά 3.610 άτομα ή 0,3% και στην Ισπανία, κατά 2.295 άτομα ή 0,9%.

Μειώσεις καταγράφηκαν σε τέσσερις χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες σημειώθηκαν στη Βουλγαρία, κατά 12.345 άτομα ή 14,8%, στην Πολωνία, κατά 3.750 άτομα ή 0,4% και στη Γαλλία, κατά 665 άτομα ή 1,3%.

Στις 31 Μαΐου 2026, οι Ουκρανοί πολίτες αντιπροσώπευαν πάνω από το 98,5% των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στην ΕΕ. Οι ενήλικες γυναίκες αποτελούσαν το 43,4% του συνόλου, οι ενήλικες άνδρες το 26,8%, ενώ οι ανήλικοι αντιστοιχούσαν σχεδόν στο ένα τρίτο, ποσοστό 29,8%, όλων των δικαιούχων.

Πηγή: ΚΥΠΕ