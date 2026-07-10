Μέτρα στήριξης των συνταξιούχων που επιβαρύνθηκαν οικονομικά λόγω της αλλαγής στο τηλεοπτικό σύστημα ζητά από την Κυβέρνηση η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ), αναφέροντας ότι πολλοί ηλικιωμένοι έμειναν χωρίς τηλεοπτική λήψη.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι δέχεται καθημερινά παράπονα από συνταξιούχους, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν χρήματα για αγορά νέου εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση, ώστε να επαναφέρουν τη λειτουργία των τηλεοράσεών τους.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι οι συνταξιούχοι δεν φέρουν ευθύνη για τις αποφάσεις που λήφθηκαν και τον τρόπο εφαρμογής της αλλαγής και καλεί την Κυβέρνηση να διερευνήσει παράλληλα καταγγελίες για υπερχρεώσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ