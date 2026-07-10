Η εξασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για άρδευση, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής που προκλήθηκε από την ανομβρία και τις διεθνείς εξελίξεις, η εξέταση τρόπων στήριξης του απολεσθέντος εισοδήματος όπου αυτό τεκμηριώνεται, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη χρήση δασικής και χαλίτικης γης για γεωργικούς σκοπούς, απασχόλησαν συνάντηση που είχε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Πατατοπαραγωγών, Ανδρέα Κάρυο, και εκπροσώπους του κλάδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, συμφωνήθηκε ότι το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει σε διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις και τους πατατοπαραγωγούς για την εξέταση μέτρων που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, ενώ για το θέμα της παραχώρησης πρόσθετων ποσοτήτων νερού θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη συμμετοχή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, με στόχο την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιλογών.

Παράλληλα, η Υπουργός ζήτησε ενημέρωση από το Τμήμα Δασών για τα ζητήματα που αφορούν τη χρήση δασικής γης για γεωργικούς σκοπούς, ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που τέθηκαν σε σχέση με τη χαλίτικη γη, καταγράφηκαν και αυτά θα διαβιβαστούν στο αρμόδιο Υπουργείο για εξέταση και σχετικές απόψεις.

Επίσης, όπως αναφέρεται, η Υπουργός επανέλαβε ότι όλα τα αιτήματα που κατατέθηκαν θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου τάχιστα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες, με στόχο την εξεύρεση των βέλτιστων δυνατών λύσεων.

Η Υπουργός υπογράμμισε, ακόμα, ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο διατηρούν από την πρώτη στιγμή ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τους πατατοπαραγωγούς και έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους προς τον κλάδο. Όπως είπε, η πατατοκαλλιέργεια έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από αποζημιώσεις για ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα, μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανομβρίας και άλλες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του τομέα, μεταξύ των οποίων και η προώθηση της μετεξέλιξης του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου στήριξης του κλάδου.

Συμφωνήθηκε η διατήρηση στενής συνεργασίας και συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου και της Οργανωτικής Επιτροπής Πατατοπαραγωγών, ώστε να παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των ενεργειών που συμφωνήθηκαν και να προωθηθούν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, λύσεις που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την προοπτική της κυπριακής πατατοκαλλιέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ