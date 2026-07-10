Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει ότι κυκλοφορούν ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα με το λογότυπο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, με τα οποία ζητείται επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων του αποδέκτη, καθώς και στοιχείων του τραπεζικού του λογαριασμού με την πρόφαση καταβολής ΑΤΑ.

Η Υπηρεσία εφιστά την προσοχή των πολιτών σε τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών και προτρέπει όσους έχουν λάβει τέτοια μηνύματα να τα αγνοήσουν.

Τονίζεται δε ότι η οποιαδήποτε επικοινωνία του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μόνο μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων, οι οποίες λήγουν σε @treasury.gov.cy.